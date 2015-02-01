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دفاع الإخوان فى قضية “رابعة”: النظام مسؤول عن مقتل أسماء البلتاجى

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دفاع الإخوان فى قضية “رابعة”: النظام مسؤول عن مقتل أسماء البلتاجى دفاع الإخوان فى قضية “رابعة”: النظام مسؤول عن مقتل أسماء البلتاجى

شن المحامى خالد بدوى، عضو هيئة الدفاع عن متهمى القضية المعروفة اعلامياً بـ”غرفة عمليات رابعة” المتهم بها محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، هجوماً حاداً على السلطة الحاكمة، مُحملاً اياها مسؤولية العنف الذى ألقى بظلاله على البلاد مؤخراً.

ويرى عضو الدفاع ان القائمين على السلطة حالياً ساهموا بشكلٍ مباشر فى مقتل الأبرياء، ومن بينهم أسماء البلتاجى ، اثناء فض اعتصام رابعة العدوية، ليُعلق: لا بد ان نُقر ان مبدأ الديمقراطية بلغ مرحلة شديدة التدهور مؤخراً، والدليل على ذلك مطالبة عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القضاء المصرى بسرعة الفصل فى القضايا الحالية، وهو ما يصيب مبدأ العدالة فى مقتل، على حد قوله.

وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.

 

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