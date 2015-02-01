شريف إكرامى لشهداء «مذبحة بورسعيد» : «ستظلوا دائمًا فى القلوب»

تذكر شريف إكرامى، حارس مرمى النادى الأهلى، شهداء «أولتراس أهلاوى» ضحايا «مذبحة بورسعيد» فى ذكراهم الثالثة، مؤكداً أنهم سيظلون فى القلوب ودعا لهم بالرحمة.

وقال نجم النادى الأهلى فى تدوينة عبر صفحته بموقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك»: «ستظلوا دائمًا فى القلوب ورمزاً للكيان مهما تعاقبت الأجيال، رحمكم الله وأسكنكم فسيح جناته».

وتحل اليوم الذكرى الثالثة لـ «مذبحة استاد بورسعيد» التى وقعت فى الأول من فبراير عام 2012 فى مباراة النادى الاهلى مع المصري البورسعيدى والتى راح ضحيتها 72 شهيد من أولتراس النادى الأهلى.