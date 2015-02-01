نادي قضايا الدولة : ندعم السيسى في قراراته لإنجاح الانتخابات ودحر الإرهاب

أكد نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار خالد زين الدين، أن مستشاري الهيئة جميعا يقفون على قلب رجل واحد خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في مواجهة الإرهاب الأسود الذي تتعرض له مصر، وفي مسعى الرئيس لاستكمال خريطة المستقبل التي تنتهي بالانتخابات البرلمانية.

وقال المستشار خالد زين الدين – في رسالة وجهها إلى رئيس الجمهورية – “إن مستشاري هيئة قضايا الدولة وهم المنوط بهم الحفاظ على المال العام، قد استمعوا إلى خطابكم القوي الذي أثر بمشاعرنا جميعا، وطالبوني بمخاطبة سيادتكم لدعمكم ومؤازرتكم لمواجهة الحملة الشرسة التي تستهدف النيل من القوات المسلحة والشرطة ومصرنا الحبيبة”.

وأضافت الرسالة أن مستشاري هيئة قضايا الدولة سيقفون بكل قوة لإنجاح الانتخابات البرلمانية، والتي سيشاركون في الإشراف عليها حتى تمر بأمان “تأكيدا لوقوفنا بجانبكم مجددين البيعة والعهد قائدا لمسيرتنا، ومؤيدين بكل قوة جهودكم نحو الاستقرار والنماء ومواجهة الإرهاب الأسود وكل من يقف من ورائه، وحتى تثأر لشهداء مصرنا الغالية، وللقضاء على المؤامرة الكبرى التي تحاك من أقوى جماعة سرية إرهابية في عصرنا الحديث”.