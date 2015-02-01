مصرع شخص سقط من أعلى شرفة منزله بالإسكندرية

لقى شخص مصرعه إثر سقوطه من أعلى شرفة منزله بأحد العقارات بالمنتزه بالإسكندرية.

تبلغ لقسم أول المنتزه بسقوط شخص من أعلى عقار بشارع الإمام الشافعي وتوفى، وبالانتقال تبين وجود جثة المدعو هاني ع خ سن 27 صاحب محل مقيم دائرة القسم بمنور العقار المشار إليه وبمناظرته تبين إصابته بكسر بالجمجمة والساق اليسرى ونزيف بالأذنين.

بسؤال شقيقته المدعوه هدير ع خ سن 24 ربة منزل مقيمه بالطابق التاسع بالعقار محل البلاغ قررت بأنها تركت مفاتح الشقة سكنها سهواً داخل الشقة وأثناء قيام شقيقها المذكور بمحاولة دخول الشقه من النافذه المطله علي المنور لفتحها إختل توازنه وسقط بالمنور وتوفى ولم تتهم أحد بالتسبب فى وفاته، وتم نقل الجثة لمشرحة الإسعاف.

تم تحرير محضر إداري قسم شرطة أول المنتزه وجارى العرض على النيابة.