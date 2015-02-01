تباين مؤشرات البورصة بالتعاملات الصباحية .. والجلسة تبدأ بدقيقة حداد

تباينت مؤشرات البورصة المصرية في التعاملات الصباحية لجلسة اليوم الأحد، وهبط المؤشر الرئيسي “إيجي أكس 30″ بنحو طفيف 0.26%عند 9817 نقطة وسط ضغوط الأجانب.

وقررت البورصة المصرية تأخير التداول لمدة دقيقة لتبدأ جلسة تداول اليوم، فى تمام الساعة العاشرة ودقيقة واحدة صباحاً حدادا على شهداء الواجب والوطن.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي أكس 70″ بنسبة 0.04% إلى 576.8 نقطة،ووخسر المؤشر الأوسع نطاقاً “إيجي أكس 100″ بنحو 0.16% إلى 1143.2 نقطة.

وبلغت أحجام التداول على الأسهم 14.3 مليون جنيه بعد التداول على نحو 6.3 مليون سهم، فيما بلغت القيمة الإجمالية للسوق 14.4 مليون جنيه بعد التداول على 6.4 مليون سهم من خلال 898 صفقة.