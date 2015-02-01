مظاهرة جديدة مؤيدة للديمقراطية في هونج كونج

أوردت صحيفة “لوبوان” الفرنسية خبرًا يُفيد بأنه من المنتظر خروج الآلاف من النشطاء المؤيدين للديمقراطية في شوارع هونج كونج اليوم الأحد للمرة الأولى منذ المظاهرات التي أصابت أحياءا كاملة بالشلل لأكثر من شهرين في الخريف الماضي.

ومن المفترض أن تستقطب المظاهرة المقرر تنظيمها بعد ظهر اليوم في وسط هونج كونج 50 ألف شخص يطالبون بإقامة اقتراع عام حقيقي في الانتخابات المقبلة لاختيار رئيس الحكومة المحلية في عام 2017.

وقد حذرت شرطة هونج كونج المتظاهرين من أي محاولة لإعادة احتلال الشارع، ولكن لم تعرب أي منظمة مؤيدة للديمقراطية علنًا عن نية الاعتصام.

وستمثل مظاهرة الأحد اختبارًا للروح القتالية للمتظاهرين، في الوقت الذي لم تحصل فيه الحركة على أي تنازلات من السلطات المحلية أو بكين.