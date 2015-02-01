أخبار عاجلة

كأس البرتغال: التحليل الفني لمباراة إياب نصف نهائي كأس البرتغال بين فريقي تشافيس وفيتوريا جيماريش -
شاهد| هدفان بملخص لمسات «صلاح» في وداع روما لكأس إيطاليا -
مساعدا إيناسيو يصلان القاهرة الخميس المقبل -
عاشور يدير لقاء الشرقية والزمالك.. ونور الدين للجيش والداخلية -
أحمد مرتضى يقدم تقريرا مفصلا لـ«إيناسيو» عن لاعبي الزمالك -
بريزنتيشن تجيب: أين يذاع سوبر إفريقيا لليد؟ -
أسعار ياميش رمضان 2017 ودعوات لمقاطعة الشراء بسبب غلاء الأسعار -
مساء dmc - د/ مدحت نافع: أمريكا ثاني أكبر شريك تجاري والمستثمر الأكبر في مصر -
“التموين” تقرر صرف المقررات التموينية للمواليد الجدد.. تعرف على المواليد المستفيدين وطرق تسجيل البيانات (فيديو) -
العرب اليوم: هجوم بالأسلحة الكيميائية على إدلب والعاهل الأردني في البيت الأبيض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

مظاهرة جديدة مؤيدة للديمقراطية في هونج كونج

Google+ Print
مظاهرة جديدة مؤيدة للديمقراطية في هونج كونج مظاهرة جديدة مؤيدة للديمقراطية في هونج كونج

صورة أرشيفية – مظاهرات هونج كونج

أوردت صحيفة “لوبوان” الفرنسية خبرًا يُفيد بأنه من المنتظر خروج الآلاف من النشطاء المؤيدين للديمقراطية في شوارع هونج كونج اليوم الأحد للمرة الأولى منذ المظاهرات التي أصابت أحياءا كاملة بالشلل لأكثر من شهرين في الخريف الماضي.

ومن المفترض أن تستقطب المظاهرة المقرر تنظيمها بعد ظهر اليوم في وسط هونج كونج 50 ألف شخص يطالبون بإقامة اقتراع عام حقيقي في الانتخابات المقبلة لاختيار رئيس المحلية في عام 2017.

وقد حذرت شرطة هونج كونج المتظاهرين من أي محاولة لإعادة احتلال الشارع، ولكن لم تعرب أي منظمة مؤيدة للديمقراطية علنًا عن نية الاعتصام.

وستمثل مظاهرة الأحد اختبارًا للروح القتالية للمتظاهرين، في الوقت الذي لم تحصل فيه الحركة على أي تنازلات من السلطات المحلية أو بكين.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا