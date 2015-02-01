دفاع متهمى “اقتحام قسم شرطة العرب” يدفع ببطلان أقوال الشهود

دفع دفاع المتهمين امام محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة باكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية “اقتحام قسم شرطة العرب ” ..

ببطلان اقوال شهود الاثبات والدفع بشيوع الاتهام وتلفيقه والدفع بعدم توافر اركان جريمة التجمر ماديا ومعنويا وعدم توافر الركن المادي والمعنوي لجريمة استعراض القوة

وعدم توافر ركني جريمة ظرف الاقتران والدفاع بانتفاء اركان جريميتي القتل والشروع فيه وانتفاء الركن الخاص بنية ازهاق الروح وعدم توافر اركان الاقتران بهما او معهما

ودفع بعدم توافر اركان جريمة العنف مع الموظفيين العمومين وجريمة الاتلاف سواء للمال العام او الخاص

ودفع بفساد الاتهام الانضمام الي العصابة التي قام بتأليفها المتهمين الاخرين لعدم وجود دليل مادي علي وجود تلك العصابة وان الثابت رسميا ان تلك العصابة لها تعامل مع الدولة رسميا

كما دفع بعدم توافر حيازة المتهمين الي الاسلحة بكافة انواعها، ودفع بتناقض الدليل الفني مع الادلة القولية

وصمم الدفاع علي طلبه بأعمال المادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية والتي تنص علي اذا رأت المحكمة ان هناك متهمين غير المعروضين وتهمة غير التهم المنسوبة اليهم فعليها ان تندب احد اعضاءها للتحقيق فيها

الجدير بالذكر انه يحاكم في القضية كلًا من الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين والدكتور محمد البلتاجى عضو مجلس الشعب السابق والأستاذ بطب الأزهر والداعية الإسلامي صفوت حجازي والدكتور أكرم الشاعر عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة بورسعيد وأحمد توفيق صالح الحولانى عضو مجلس الشورى وجمال عبيد عضو مجلس الشعب السابق وآخرين.