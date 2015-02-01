محافظ المنيا يكرم “آمين شرطة” تصدى لمسلحين حاولوا اغتياله

كرم اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، أحد أمناء الشرطة بوحدة إدارة مرور مركز ملوي ، وذلك عقب تصديه لمجموعة من المسلحين ،كانوا يستقلون دراجات بخارية ، حيث أطلقوا عليه عدد من الطلقات من سلاح “خرطوش” بهدف اغتياله أثناء توجهه إلى العمل.

من جانبه أشاد المحافظ بالدور البطولي الذي يقوم به أبناء جهاز الشرطة ، بالتعاون مع رجال القوات المسلحة، للتصدي للأعمال الإرهابية ،التي تستهدف كسر الإرادة المصرية وزعزعة ثقة المصريين في قيادتهم ،موضحا أن كل المحاولات الإرهابية الغاشمة ستتحطم بفضل وحدة الشعب المصري ووقوفه خلف قواته المسلحة وجهاز الشرطة.

وكان قد تبين أن أحد أمناء الشرطة أثناء توجهه إلى العمل ، بمدخل إحدى قرى مركز ملوي ، قد فوجئ بخروج 3 درجات بخارية أطلق أحد روادها عليه طلقات خرطوش أدت إلى إصابته بالوجه وفروة الرأس وحالته الصحية مستقرة.