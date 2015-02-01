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مدرب روما: الحظ يعاندنا

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مدرب روما: الحظ يعاندنا مدرب روما: الحظ يعاندنا

أكد رودي جارسيا مدرب روما، أن الحظ عاند فريقه في مباراة السبت والتي شهدت تعثرا جديدا لفريق العاصمة الإيطالية بالتعادل مع إيمبولي، وفقدان نقطتين جديدتين في سباق الصدارة مع يوفنتوس بالدوري.

في مباراة لعب فيها روما بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 37، تعادل بهدف لمثله مع ضيفه إيمبولي، ليعطي البيانكونيري الفرصة لتوسيع الفارق إلى تسع نقاط، إذا تمكن الأخير من الفوز اليوم الأحد على أودينيزي بالجولة 21.

المدرب الفرنسي أصر على أن الحظ لا يقف بجانب فريقه بعد التعادل في أربع مباريات متتالية بالدوري، إلى جانب الغيابات الكثيرة التي يعاني منها بفقدانه لكل من، دانييلي دي روسي، كيفين ستروتمان وفيديريكو بالزاريتي للإصابة، بالإضافة إلى جيرفينيو الذي يلعب حاليا مع كوت ديفوار بكأس أمم إفريقيا.

وقال صاحب الـ50 عاما لشبكة (سكاي سبورتس):"عندما نكون في وقت صعب مثل الحالي، لا أستطيع إلا أن أشكر فريقي على ما يقوم به".

وأضاف"في الوقت الحالي، الحظ لا يقف في صفنا".

واستدرك"رد الفعل في الشوط الثاني كان يعكس قوة الفريق، أعتقد أن الجمهور سعيدا بما قدمناه في الـ45 دقيقة الأخيرة".

روما سيستضيف فيورنتينا مساء الثلاثاء في مباراة الدور ربع النهائي من كأس إيطاليا، وسيواجه كالياري يوم الأحد المقبل بالدوري.

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