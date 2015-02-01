لاعب فيورنتينا السابق لصلاح: لن تجد مساحات في إيطاليا.. ولا تخسر فلورنس

"فيورنتينا يقع في مدينة فلورنس، وسكان فلورنس بالكامل يشجعون فيورنتينا، ولذلك ستجد ملعب فريقك ملئ بالجمهور في كل المباريات، حاول أن يكون الانطباع الأول ممتازا".

"الدوري الإيطالي ليس كالدوري السويسري أو الإنجليزي.. لن تجد مساحات واسعة، حاول التأقلم سريعا مع الأسلوب الدفاعي الذي قد تجده من الفرق المنافسة".

"كما أن الدوري الإيطالي لم يعد جاذبا للنجوم كما في السابق، فالمباريات لم تعد مفتوحة".

"فعلى سبيل المثال،عندما نواجه الأهلي والزمالك تكون المباراة مفتوحة وممتعة بالنسبة لنا كلاعبين في المقاصة، أما عندما نواجه فريقا من منتصف الجدول بلا نجوم تكون المباراة أصعب".

هكذا ينصح هاني سعيد مدافع فيورنتينا الأسبق، نجم الكرة المصرية محمد صلاح الذي يبدو على وشك ارتداء القميص البفنسجي

FilGoal.com تواصل مع النجم الذي تألق بقمصان الأهلي والزمالك والإسماعيلي ومصر للمقاصة، كونه المصري الوحيد الذي لعب في فيورنتينا، ليوجه نصائحه إلى صلاح.

ويضيف سعيد "لم أتعرض لعنصرية إطلاقا من شعب فلورنس، فهم شعب جيد ومحترم، لكن عندما تخرج لمواجهة فرق أخرى قد تتعرض لذلك، وأعتقد أن صلاح قد مر بهذه التجربة في إنجلترا ولذلك لن يعاني".

نصائح لحجازي أيضًا..

وقال: "إذا جاء حجازي أي عرض للإعارة وافق عليه، حتى لو كان لفريق في الـseria B كما قرأت. المشاركة مع أي فرق أفضل من الجلوس بديلا أغلب فترات الموسم".

*خلفية:

هاني سعيد لعب في صفوف فيورنتينا في 2004 عندما كان الفريق في الـserie B وصعد مع الفريق إلى Serie A ..في الفترة التي هبط فيها الفيولا إلى الدرجة الرابعة بسبب عدم قدرته على دفع مستحقات اللاعبين عام 2001.

وعن علاقته بـ ألبرتو كافاسين Cavasin المدير الفني للفريق، صرح "علاقة لاعب بمدرب، لا أكثر ولا أقل".

وعن أقوى صداقاته في الفريق كانت مع قائد الفريق المخضرم أنجيلو دي ليفيو Angelo Di Livio الذي لعب للفريق من 1999 لـ2005 واعتزل وقتها.

وقال: "كانت علاقتي به جيدة جدا، كان رائعا في التعامل معي ومع غيري، وهذا هو المعتاد من قائد للفريق، كلما كان أكثر خبرة تزداد قدرته على التعامل مع اللاعبين الشباب".ي

يذكر أن دي ليفيو هو اللاعب الوحيد الذي استمر مع فيورنتينا بعد هبوطه عام 2001