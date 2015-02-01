الهيئة القبطية الهولندية تعقد مؤتمرا دوليا لدعم مصر ضد الإرهاب

أعلنت الهيئة القبطية الهولندية، اليوم الأحد، عن التحضير لاجتماع دولى كبير سوف يعقد داخل البرلمان الأوروبى ببروكسل، دعت له الهيئة القبطية الهولندية بالاشتراك مع هيئة أوروبية كبرى لم يعلن عنها حتى الآن، لدعم مصر والوقوف بجانبها ضد الإرهاب وما يحدث في مصر الأن.

وأكدت الهيئة الهولندية مشاركة شخصيات مصرية سياسية بارزة بالإضافة لعدد كبير من أعضاء البرلمان الأوروبى وممثلين عن الجاليات المصرية والقبطية من داخل دول الاتحاد الأوروبى بالإضافة لعدد كبير من المنظمات والهيئات الدوليه لهذا اللقاء الذي وصفه بأنه سيكون لقاء تاريخي.

وأشارت إلى دعوة السفير المصرى بلاهاى والسفير المصرى فى بروكسل وسفير مصر لدى الاتحاد الأوروبى للحضور، بالإضافة للهيئة العامة للاستعلامات وسيشهد المؤتمر حضور وكالات الأنباء المصرية والعالمية وعدد كبير من القنوات الفضائية المصرية والأوروبية وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقالت الهيئة فى بيانها أنه لن يتم الكشف عن الأجندة الكامله للقاء، مؤكدة بأنها نعمل من أجل مصر وأنها سوف تعلن عن كل شئ فى الوقت المناسب، لأن المؤتمر سيكون وسط اهتمام إعلامي عالمي من أجل مصر.