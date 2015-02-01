بالصور .. محافظ الأقصر يغرس شجرة في «الأسبوع البيئي»

قام اللواء طارق سعد الدين، محافظ الأقصر، بغرس شجرة بمنطقة الزناقطة بجوار مطار الأقصر بمشاركة العميد احمد نسيم رئيس مدينة الاقصر و الدكتور مدحت السيد وكيل وزارة الشباب والرياضة والاجهزة التنفيذية بمدينة الأقصر وذلك في اطار الأسبوع البيئي الذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

يقوم نحو 100 شاب وشابة بزرع 150 شجرة في منطقة الزناقطة ودهن وطلاء الأرصفة كتجربة اولي علي ان يتم تعميمها في بقية مناطق المحافظة.

وجه المحافظ بضرورة تفعيل دور الأجهزة التنفيذية بالعمل على زيادة المسطحات الخضراء في المحافظة والاهتمام بالتشجير والحفاظ على الشكل الجمالي والتنسيق الحضاري للمدينة.

وأكد على أهمية الحفاظ على التوازن البيئي خاصة وأن الأقصر من المدن السياحية التي تتميز بقدرتها على الحفاظ على البيئة لافتا الي ان الأقصر بها اكبر غابة شجرية تضم أهم الأشجار النادرة كما تتميز الأقصر بسمعة عالمية كونها احد اهم المدن السياحية الأثرية الخالية من التلوث.