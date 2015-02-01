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زعيم كوريا الشمالية : جاهزون لشن حروب بسلاحنا النووي

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زعيم كوريا الشمالية : جاهزون لشن حروب بسلاحنا النووي زعيم كوريا الشمالية : جاهزون لشن حروب بسلاحنا النووي

كيم جونج أون

 

قال الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، الأحد، في مناورات عسكرية لسلاحي البحرية والجو الكورييين الشماليين إن دولته «قادرة على شن أي حرب بما في ذلك الحرب النووية».

وذكرت صحف محلية كورية شمالية، حسب وكالة «تاس» الروسية، أن المناورات تضمنت سفنا حربية وغواصات وحاملات طائرات ونفذت فيها هجمات ضد أهداف وهمية.

وقال الزعيم الكوري الشمالي، أثناء المراسم، إن «إغراق حاملة طائرات أمريكية في قاع البحر ممكن».

ورافق الزعيم الكوري الشمالي الذي يرأس القوات المسلحة مجموعة من كبار القوات في الجيش، ولم تحدد منطقة التدريبات على وجه التحديد.

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