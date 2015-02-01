مجهولون يشعلون فى قطار الخطاطبة بالمنوفية دون إصابات

نشب حريق هائل، فجراليوم الأحد، بأحد قطارات خط “المناشى – الخطاطبة” قبل دخوله محطة السكة الحديد بقرية “الأخماس” بمركز السادات محافظة المنوفية على يد مجهولين، نتج عنه إحتراق 3 عربات بالكامل وتم السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات بشرية.

تلقى اللواء ممتاز فهمى، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من العميد خالد يسيرس مدير ادارة الحماية المدنية والاطفاء يفيد نشوب الحريق فى 3 عربات من أحد القطارات على خط السكة الحديد “الخطاطبة – المناشى” القادم من إيتاى البارود.

وانتقلت 3 سيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق بعد فصل العربات المحترقة عن باقى عربات القطار المكون من 5 عربات فقط دون حدوث أية إصابات.

وأكد مصدر أمنى انه بالمعاينة المبدئية أكدت ان الحريق جنائى ناتج عن إلقاء مواد حارقة على عربات القطار وليس اى سبب اخرى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وكلفت المعمل الجنائى بمعاينة القطار، لمعرفة سبب الحريق.