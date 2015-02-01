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ضبط أحد أفراد تشكيل عصابي استولوا علي “توك توك” تحت تهديد السلاح بسوهاج‎

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ضبط أحد أفراد تشكيل عصابي استولوا علي “توك توك” تحت تهديد السلاح بسوهاج‎ ضبط أحد أفراد تشكيل عصابي استولوا علي “توك توك” تحت تهديد السلاح بسوهاج‎

توك توك

تمكنت أجهزة الأمن بسوهاج من ضبط أحد أفراد تشكيل عصابي مكون من شخصين قاموا بالاستيلاء علي “توك توك” تحت تهديد السلاح بناحية المساعيد دائرة مركز العسيرات .

كان اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج ، قد تلقي أخطاراً من مركز شرطة العسيرات ، يفيد بورود بلاغ من المدعو / محمود محمد محمد فراج سن 48 سائق توك توك ومقيم المساعيد – مركز العسيرات بقيام شخصان مستقلين دراجة بخارية باعتراضه أثناء سيره بالتوك التوك خاصته بناحية المساعيد وإشهار سلاح ابيض في وجهه وسرقة التوك التوك بالاكراه تحت تهديد السلاح00 بإجراء التحريات السرية وجمع المعلومات أسفرت جهود البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من : أحمد ناصر البدرى حسين 24 سنةعامل ومقيم مركز البلينا “تم ضبطه” أثناء قيادته ” التوك التوك ” المبلغ بسرقته ش.ح “جارى ضبطه”.

تحرر عن ذلك المحضر الازم وجارى العرض على النيابة للتحقيق.

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