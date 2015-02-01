انتشال 3 جثث وإنقاذ 5 آخرين فى سقوط ميكروباص عمال بترعة المريوطية

قال اللواء مجدى الشقامى مدير الحماية المدنية بالجيزة، إن غرف العمليات تلقت بلاغا بسقوط سيارة ميكورباص داخل ترعة المريوطية كانت تقل عمالا بإحدى الشركات بمنطقة مثلث سقارة، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهرى إلى المكان، وتم انتشال 3 جثث، وتم إنقاذ 5 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى.

وأضاف مدير الحماية المدنية أن رجال الإنقاذ قاموا بإجراء عمليات البحث بداخل ترعة المريوطية ولم يتم العثور على أى أشخاص آخرين، فى ظل تواجد أمنى مكثف لرجال الشرطة بمحيط المكان.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بلاغا من غرفة النجدة بسقوط سيارة بداخل ترعة المريوطية، وعلى الفور انتقلت سيارتى إنقاذ إلى المكان، للوقوف على ملابسات الحادث وانتشال أى ضحايا أو مصابين بالمكان.