“العرابي”يدعو مجتمع الاعمال العربي والخليجي لدعم مصر نهاية فبراير “بالكويت”‎

دعا السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، مجتمع الأعمال العربي والخليجي من خلال الغرف التجارية العربية والخليجية لرعاية مؤتمر تمهيدي لدعم الإقتصاد المصري ومؤتمر مارس 2015، وتأكيدا علي حرصهم علي الحضور سواء علي المستوي الرسمي أو الخاص وإرسال رسالة للعالم بدعمهم لمصر في حربها ضد الإرهاب .

وأكد “العرابي” أنه فور وقوع حادث رفح الإجرامي التقى مع نخبة من خبراء الإقتصاد، وتوصلوا لضرورة إفشال مخطط الإرهاب الأسود في زعزعة ثقة الدولة وأمنها وإفشال مؤتمر مارس القادم الذي يعد بوابة مصر للإستقرار والعبور من عنق الزجاجة .

وأشاد العرابي بالمؤتمر الصحفي الذي نظمه مجلس الوزراء أمس برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بحضور كلا من وزيري المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف ، ووزير الدولة الإماراتي الدكتور سلطان أحمد الجابر وتأكيدهما علي جدية الدولة في إنجاح المؤتمر الإقتصادي المقرر إنعقادة في مارس القادم .

وأضاف العرابي أنه دعا رؤساء وزراء حكومتي مصر والكويت برعاية المؤتمر بمناسبة زيارة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء لدولة الكويت اليوم وسلم سيادته أجنده المؤتمر المقترحة لهذا المؤتمر آملا في مناقشة إمكانية تنفيذها مع القيادة السياسية بدولة الكويت الشقيقة ولاسيما معاصرة توقيت المؤتمر المقرر له الأسبوع الأخير من فبراير لإحتفالات دولة الكويت بعيدها القومي.

ومن جانبها صرحت الدكتورة يمنى الحماقي المستشار الفني للمؤتمر الذي يحمل عنوان” مصر باب الوصل”بضرورة عقد هذا المؤتمر في الوقت الحالي والذي يعد تمهيدا وتسويقا وتأكيدا لحضور ومساندة قادة الدول العربية والخليجية لمصر في أزمتها الحالية وحربها ضد الإرهاب، ولا سيما أنه من المقترح طبقا للأجندة التي تم عرضها علي رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب عقد المؤتمر علي يومين لـتأكيد وعرض ملامح فرص الإستثمار المقرر عرضها في مارس القادم وفتح نقاش مجتمعي مع مجتمع الأعمال العربي الخليجي وإستطلاع آرائهم في ملامح قانون الإستثمار المقرر صدوره قبل مؤتمر مارس خاصة في ظل إهتمام فئة هامة به.

وعلي جانب آخر قال رئيس مجلس إدارة الشركة المنظمة و المدير التنفيذي للمؤتمر إسلام حسام الجمال، إنه عقب حادث رفح الأليم عكف مع كامل فريق العمل الذي شكله السفير محمد العرابي علي دراسة القطاعات المعنية بالمؤتمر، وتوصلوا إلى ضرورة دعوة الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي ووزير الإستثمار الدكتور أشرف سالمان وعرض جدية الحكومة في حل مشاكل المستثمرين العالقة ومنها 85% من مشاكل المستثمرين السعوديين في مصر وأخيرا نجاح اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء علي تسوية عدد من المنازعات بلغت 15 منازعة لمشروعات بعض الشركات المحلية والأجنبية والتي تخطت قيمتها مليارات الجنيهات، ونجاح الحكومة أيضا في حل مشكلتي شركة الفطيم للتنمية العقارية والخاصة ” بكايروفيستفال سيتي” التي قامت بتسويتها لجنة حل منازعات الاستثمار، التى يرأسها وزير العدل، والتى تعمل بالتعاون معهيئة الاستثمار، بحل 259 نزاعا من أصل 365 نزاعا خلال الأشهر الثلاثة الاخيرة.