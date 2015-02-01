السيسي يشارك في ندوة تثقيفية برعاية الجيش وبحضور قيادات سياسية ودينية وإعلامية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم الأحد، الندوة التثقيفية، التي تقيمها القوات المسلحة بمسرح الجلاء، وسيشارك فيها رجال الجيش والشرطة، ورؤساء الأحزاب، وعدد من الوزراء والمسئولين، والشخصيات العامة، والإعلاميين، ورجال الدين.

وستعقد الندوة في إطار الندوات التثقيفية، التي تنظمها القوات المسلحة، وتهدف إلي تأكيد ضرورة مواجهة الإرهاب، وتكثيف جهود الدولة لمكافحته والقضاء عليه، وتطهير أرض سيناء من العناصر المتطرفة، وذلك بحضور الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وكبار قادة الجيش المصرى.