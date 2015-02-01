اليوم .. وزير التعليم العالى يفتتح الدورة الرياضية المتخصصة بجامعة المنيا

يقوم الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى بزيارة إلي محافظة المنيا يفتتح خلالها الدورة الرياضية المتخصصة لكليات التربية الرياضية والتى تستضيفها جامعة المنيا ويشارك بها ما يقرب من 800 طالب وطالبة يمثلون 18 جامعة على مستوى الجمهورية اليوم بالصالة المغطاه بالحرم الجامعى تحت شعار (كلنا إيد واحدة فى حب مصر) وبحضور رؤساء الجامعات ونواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب وعمداء كليات التربية الرياضية المشاركة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب .

وقال الدكتور أبو المجد إن الدورة ستقام خلال الفترة من 1 فبراير إلى 4 فبراير تجرى خلالها العديد من المسابقات الرياضية فى الألعاب الجماعية والفردية فى يتنافسون فى 5 مسابقات هى كرة القدم الخماسية ، وكرة اليد طلبة وطالبات ، وألعاب القوى ، وتنس الطاولة ، وأضاف بأن الهدف من الدورة هو التعارف وتبادل المهارات والخبرات بين طلاب كليات الجامعات المشاركة .