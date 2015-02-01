سقوط طائرة من دون طيار وسط اليمن

سقطت طائرة من دون طيار، يعتقد أنها أميركية، في مديرية الحداء بمحافظة ذمار وسط اليمن،ونقلت “سكاي نيوز عربية” عن شهود عيان قوله إن الطائرة سقطت في منطقة خالية من السكان بين قرية مخدرة وقرية رصابة شمالي مدينة ذمار، الواقعة جنوبي العاصمة صنعاء.

وأكدوا أنه لم يسقط ضحايا وأن أسباب سقوط الطائرة لا تزال مجهولة حتى اللحظة.

تأتي هذه الأنباء بعد ساعات على هجوم شنته طائرة بدون طيار في اليمن السبت أدى إلى مقتل متشددين ينتمون إلى تنظيم القاعدة في اليمن.

وقال سكان محليون إن هجوماً بطائرة من دون طيار في اليمن أسفر عن مقتل 4 رجال، يعتقد أنهم من مقاتلي تنظيم القاعدة مما يوضح عدم حدوث توقف في الضربات رغم استقالة الرئيس اليمني الذي يدعم هذه الاجراءات.

ووقع الهجوم في بلدة الصعيد بمحافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.

وذكرت مصادر محلية أن غارة جوية لطائرة دون طيار استهدفت مركبة كان يستقلها مسلحو القاعدة في وادي النقبة ببلدة الصعيد، مما أسفر عن مقتل 4 منهم.