أخبار عاجلة

كأس البرتغال: التحليل الفني لمباراة إياب نصف نهائي كأس البرتغال بين فريقي تشافيس وفيتوريا جيماريش -
شاهد| هدفان بملخص لمسات «صلاح» في وداع روما لكأس إيطاليا -
مساعدا إيناسيو يصلان القاهرة الخميس المقبل -
عاشور يدير لقاء الشرقية والزمالك.. ونور الدين للجيش والداخلية -
أحمد مرتضى يقدم تقريرا مفصلا لـ«إيناسيو» عن لاعبي الزمالك -
بريزنتيشن تجيب: أين يذاع سوبر إفريقيا لليد؟ -
أسعار ياميش رمضان 2017 ودعوات لمقاطعة الشراء بسبب غلاء الأسعار -
مساء dmc - د/ مدحت نافع: أمريكا ثاني أكبر شريك تجاري والمستثمر الأكبر في مصر -
“التموين” تقرر صرف المقررات التموينية للمواليد الجدد.. تعرف على المواليد المستفيدين وطرق تسجيل البيانات (فيديو) -
العرب اليوم: هجوم بالأسلحة الكيميائية على إدلب والعاهل الأردني في البيت الأبيض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

المعارضة البحرينية : 50 من بين 72 أسقطت جنسياتهم بسبب آرائهم السياسية

Google+ Print
المعارضة البحرينية : 50 من بين 72 أسقطت جنسياتهم بسبب آرائهم السياسية المعارضة البحرينية : 50 من بين 72 أسقطت جنسياتهم بسبب آرائهم السياسية

أرشيفية-البحرين

اتهمت المعارضة البحرينية، السلطات باستخدام إسقاط الجنسية “عقوبة على ممارسة العمل السياسي الذي يزعجها”.

جاء هذا في بيان أصدرته خمس جمعيات معارضة، مساء السبت، وصل وكالة الأناضول نسخة منه، بعد ساعات من إعلان السلطات البحرينية إسقاط الجنسية عن 72 شخصا، وبررت ذلك بـ”قيامهم بأفعال تسببت في الإضرار بمصالح المملكة، والتصرف بما يناقض واجب الولاء لها”.

وقالت جمعيات: الوفاق، والعمل الوطني الديمقراطي “وعد”، والتجمع القومي الديمقراطي، والمنبر الديمقراطي التقدمي، والإخاء الوطني: إن من بين 72 شخصا أسقطت جنسياتهم هناك “50 معارضا سياسيا”، اعتبرت أنه تم إسقاط جنسياتهم “لأسباب تتعلق بنشاطهم المطالب بالتحول الديمقراطي في البحرين”.

وبينت أن “أغلب المسقط جنسيتهم السبت 31 يناير 2015 هم من المعارضين في المهجر، الذين أجبرتهم الظروف على الهجرة أو اضطروا للبقاء في المهجر (….) واختاروا ممارسة نشاطهم السياسي والسلمي والاعلامي الداعم للحراك الشعبي في البحرين”.

وأشارت إلى أنه بمرسوم إسقاط الجنسية السبت ارتفع عدد المسقطة جنسيتهم حتى الآن الى 115 حالة منهم “مقاتلون في الخارج يحملون السلاح، ومنهم سياسيون ونشطاء اعلاميون معارضون وحقوقيون”، على حد تعبير البيان.

وفي وقت سابق من يوم السبت، أعلنت السلطات البحرينية إسقاط الجنسية عن 72 شخصا، وبررت ذلك بـ”قيامهم بأفعال تسببت في الإضرار بمصالح المملكة، والتصرف بما يناقض واجب الولاء لها”.

وقال بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية إنه “في إطار الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية للحفاظ علي الأمن والاستقرار ومكافحة المخاطر والتهديدات الإرهابية، ونظرا لقيام بعض المواطنين بأفعال تسببت في الإضرار بمصالح المملكة، والتصرف بما يناقض واجب الولاء لها، واستنادا لنص المادة (10/ج) من قانون الجنسية البحرينية، وبناء على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء، صدر مرسوم بإسقاط الجنسية البحرينية عن عدد 72 شخصا”.

يذكر أن قانون الجنسية البحرينية، يجيز إسقاط الجنسية عن كل من يتمتع بها إذا تسبب في الإضرار بأمن الدولة طبقاً للمادة (10 – الفقرة ج).

وأرفق البيان بقائمة تضم أسماء الـ 72 شخصا.

وكانت وزارة الداخلية البحرينية قد أسقطت الجنسية عن 31 بحرينيا في نوفمبر 2012 بعد أن اعتبرتهم مضرين بأمن الدولة.

كما تم إسقاط الجنسية عن عدد من البحرينيين بموجب محاكمات خلال الفترة الماضية.

وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير2011 تقول السلطات، إن جمعية “الوفاق” تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الأخيرة إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك “المطلقة” تجعل الملكية الدستورية الحالية “صورية”.

وتتهم المعارضة الشيعية بالموالاة لإيران، وهو ما تنفيه المعارضة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا