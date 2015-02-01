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«جنايات سوهاج» تستأنف اليوم محاكمة 119 متهم فى أحداث حرق كنيسة مارجرجس‎

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«جنايات سوهاج» تستأنف اليوم محاكمة 119 متهم فى أحداث حرق كنيسة مارجرجس‎ «جنايات سوهاج» تستأنف اليوم محاكمة 119 متهم فى أحداث حرق كنيسة مارجرجس‎

صورة أرشيفية

تستئناف محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز محاكمة 119 متهما ” منهم 47 هاربين ومفرج عنهم لأسباب صحية ” من أعضاء جماعة الإخوان بعد اتهامهم في أحداث العنف التي وقعت بسوهاج في 14 أغسطس من العام الماضي بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة.
> كانت النيابة العامة بسوهاج قد أحالت 119 متهمًا من جماعة الإخوان إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم ، كما قررت النيابة العامة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين وحبسهم على ذمة التحقيق .

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة محظورة من شأنها الإضرار بالسلم الاجتماعى، وحرق كنيسة مار جرجس بسوهاج ، والتحريض على العنف، والقتل والشروع فى القتل والتخريب، والإتلاف العمدى للممتلكات والسيارات العامة والخاصة وحرقها واستعمال القسوة .

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