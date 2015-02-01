بعثة مصر فى نيويورك تستضيف اجتماع المنتدى العالمى لتحديات السلام‎

رحب السفير عمرو أبو العطا، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بانعقاد اجتماع “شركاء “لمنتدى الدولي حول تحديات عمليات السلام”بمقر بعثة مصر فى نيويورك، مبرزاً إلى أن أهمية أعمال المنتدى تكمن فى دوره النشط فى التعرف على الاتجاهات البازغة فى طبيعة بعثات الأمم المتحدة فى الميدان، وطرح البدائل لمواجهة التحديات التى تواجهها عمليات حفظ السلام.

وأكد أبو العطا أن مصر تحرص على المشاركة بفعالية فى منتدى تحديات حفظ السلام، كونه يجمع بين دول الشمال والجنوب، بما يساهم فى تعبئة الموارد المالية والبشرية ويعزز من الشراكة بين دول العالم بما يعزز من قدرة الأمم المتحدة على معالجة التحديات الجديدة.

وعرض السفير أبو العطا لنشاط مصر فىالمنتدى بدءاً من استضافة المؤتمر السنوي الذي عقد في شرم الشيخ، في فبراير 2012، مؤكداً أن الموضوع الرئيسى الذى تم بحثه فى القاهرة، وهو ” تمكين الدول المساهمة بقوات وشرطة فى عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام” يكتسب أهمية متزايدة اليوم، بالنظر إلى أن مهمات حفظ السلام أضحت أكثر تعقيدا، بما يستدعى تضافر الجهود الدولية لدعم الدول المساهمة فى عمليات حفظ السلام، كيلا يقع العبء عليها وحدها فى صيانة السلم والأمن الدوليين.

وجدد مندوب مصر الدائم استعداد الجهتين اللتين تتوليان تمثيل مصر فى المنتدى، وزارة الخارجية ومركز القاهرة للتدريب على تسوية المنازعات وحفظ السلام فى أفريقيا، لدعم أعمال المنتدى، من خلال تنظيم المزيد من الأنشطة المشتركة، خاصة فى إطار عملية المراجعة الاستراتيجية لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام وللبعثات السياسية الخاصة، التى أطلقها سكرتير عام الأمم المتحدة فى ٢٠١٤.

واختتم السفير عمرو أبو العطا ملاحظاته أمام المنتدى بالتأكيد على التزام مصر بدعم عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وكونهاضمن أكبر عشر دول مساهمة بقوات وشرطة، وهو ما يعضد من ترشيحها للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن، فى الانتخابات التى ستجريها الجمعية العامة فى أكتوبر المقبل.