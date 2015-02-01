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استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

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استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

الجيش الإسرائيلي

أعلن مصدر أمني فلسطيني أن شاباً فلسطينيا استشهد مساء السبت، برصاص الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

واوضح المصدر ان احمد ابراهيم النجار (18 عاما) من قرية بورين جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية “استشهد”، وان الجيش الاسرائيلي “يدعي” ان الشاب حاول القاء زجاجة حارقة على الطريق المحاذي للقرية الذي يسلكه مستوطنون.

من جهتهم اوضح شبان من قرية بورين، في اتصال مع فرانس برس ان جثة الشاب احمد لا تزال لدى الجانب الاسرائيلي، وانه من غير المؤكد ان كان هناك مصاب اخر ام لا.

وتقع بلدة بورين جنوب مدينة نابلس على تلة مرتفعة.

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