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وصول 62 متهم فى «أحداث كنيسة مارجرجس» لمجمع محاكم سوهاج لاستئناف محاكمتهم

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وصول 62 متهم فى «أحداث كنيسة مارجرجس» لمجمع محاكم سوهاج لاستئناف محاكمتهم وصول 62 متهم فى «أحداث كنيسة مارجرجس» لمجمع محاكم سوهاج لاستئناف محاكمتهم

أرشيفية

وصل 62 من متهمي الإخوان الذين يتم استئناف محاكمتهم، اليوم الأحد، أمام الدائرة الثانية بمحكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز فى جلسات محاكمة 119 متهما من أعضاء جماعة الاخوان فى أحداث العنف وحرق كنيسة مارجرجس و التى وقعت بسوهاج فى 14 اغسطس الماضي بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة.

كانت النيابة العامة بسوهاج قد أحالت 119 متهمًا من جماعة الإخوان الإرهابية إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم ، كما قررت النيابة العامة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين وحبسهم على ذمة التحقيق .

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة محظورة من شأنها الإضرار بالسلم الاجتماعى، وحرق كنيسة مار جرجس بسوهاج ، والتحريض على العنف، والقتل والشروع فى القتل والتخريب، والإتلاف العمدى للممتلكات والسيارات العامة والخاصة وحرقها واستعمال القسوة .

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أونا