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تعزيزات أمنية بمحيط مجمع محاكم سوهاج لتامين استئناف محاكمة 119 اخوانى

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تعزيزات أمنية بمحيط مجمع محاكم سوهاج لتامين استئناف محاكمة 119 اخوانى تعزيزات أمنية بمحيط مجمع محاكم سوهاج لتامين استئناف محاكمة 119 اخوانى

أغلقت أجهزة الأمن بسوهاج صباح اليوم الاحد، شارع مجمع محاكم سوهاج من الجانب الموازى لمجمع المحاكم وأمام كلية الدراسات العربية والإسلامية جامعة الأزهر وقسم ثانى، ومنعت مرور السيارات، وذلك قبل استئناف جلسات محاكمة 119 متهما من جماعة الإخوان الإرهابية فى واقعة حرق كنيسة مارجرجس.

هذا وعززت أجهزة الأمن من تواجدها أمام مجمع المحاكم، حيث وضعت مدرعة أمام الباب الرئيسى للمجمع وعدد من سيارات الشرطة المصفحة، كما تم تعيين عدد كبير من الضابط والجنود لتأمين المجمع، وذلك برئاسة اللواء أحمد شاهين نائب مدير الأمن، واللواء أنور عوض قائد الحرس بالمجمع والعقيد أيمن عثمان، تحت إشراف اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، كما تم الدفع بعدد 7 سيارات أمن مركزى وعدد كبير من جنود الأمن المركزى.

ووضعت قوات أجهزة الأمن الحواجز الحديدية أمام الشارع، مع غلق الشوارع الفرعية المؤدية الى مجمع المحاكم بالإضافة إلى وضع مدرعة أمام قسم ثانى وسيارة شرطة أمام الباب الجانبى لمجمع المحاكم، و إدخال الموظفين من الأبواب الجانبية الأخرى.

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