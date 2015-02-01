محلب يتوجه علي رأس وفد إلي الكويت

غادر القاهرة، صباح اليوم الأحد، من قاعدة “ألماظة” الجوية، المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، متوجهًا إلى الكويت في زيارة تستغرق 3 أيام يرافقه خلالها وزراء الاستثمار والإسكان والبترول ومحافظ البنك المركزى، لبحث التعاون بين البلدين، كما يسلم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى لأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

ومن المقرر أن يلتقى محلب خلال زيارته نظيره الكويتى الشيخ جابر المبارك، وولى العهد ورئيس مجلس الأمة الكويتى وعدد كبير من الوزراء والمسئولين الكويتيين، كما يتفقد رئيس الوزراء خلال زيارته، مشروعات المقاولون العرب بدولة الكويت، والتى تعد من أكبر المشروعات، التى تنفذها الشركة خارج مصر.