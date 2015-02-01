مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على ترشيح «أشتون كارتر» وزيرًا للدفاع

يبدأ مجلس الشيوخ الامريكي في عقد جلسات استماع يوم الاربعاء القادم وذلك للمصادقة على ترشيح أشتون كارتر وزيرا للدفاع خلفا لتشاك هيجل الذي قدم استقالته في ديسمبر الماضي.

وكان كارتر البالغ من العمر 60 عاما يشغل منصب نائب وزير الدفاع الامريكي خلال الفترة من اكتوبر 2011 حتى ديسمبر 2013، كما شغل منصب مساعد وزير الدفاع لشئون الامن الدولي في عهد ادارة الرئيس الامريكي الاسبق بيل كلينتون، وكان ايضا المسئول عن شئون التكنولوجيا وشراء السلاح بوزارة الدفاع الامريكية لاكثر من عامين.

ويتمتع كارتر بخبرة واسعة في شئون الامن القومي الامريكي، وفي حال تصديق مجلس الشيوخ على ترشيح كارتر، سيكون رابع وزير دفاع في ادارة الرئيس الامريكي باراك اوباما والتي بدأت قبل ست سنوات.

أ ش أ