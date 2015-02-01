أمن سوهاج: قنبلة محطة سكة حديد طهطا «صوابع سجق»

فحصت مساء السبت أجهزة الأمن وإدارة المفرقعات بسوهاج بلاغا عن وجود جسم غريب على رصيف محطة سكة حديد مدينة طهطا، وبعد عزل المكان وغلق المحطة وإيقاف حركة القطارات تبين أن الجسم المعثور عليه «كيس أبيض بلاستيك بداخله 3 صوابع سجق يخرج منها أسلاك كهربائية وملفوفة بشريط لاصق».

وكان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج تلقى إخطارا من الخدمة الأمنية المعينة لتأمين محطة سكة حديد مركز ومدينة طهطا بوجود جسم غريب على رصيف المحطة فانتقل العمداء حسين حامد مدير المباحث الجنائية وخالد فرغل رئيس فرع الأمن العام ومحمد توفيق رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث القسم وخبراء المفرقعات بإدارة الحماية المدنية وتـــم عــــزل المكــــان وغلـــق المنطقة المحيطـــة للمحطة وإيقاف حركة مرور القطارات احترازيا والتعامل مع الجسم المعثور عليه بمعرفة قسم المفرقعات.

وتبين سلبية البلاغ كما تبين من الفحص أن الجسم عبارة عن «كيس بلاستيك أبيض بداخله 3 صوابع من السجق ويخرج منه بعض الأسلاك الكهربائية وملفوف بشريط لاصق»، نتج عن ذلك توقف حركة القطارات وتأخر 3 قطارات مكيفة عن مواعيدها لمدد تراوحت من 15 دقيقة إلى 40 دقيقة وقد تم تكليف إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة ضبط مرتكبيها تنسيقا وإدارة الأمن الوطني وفرع الأمن العام بسوهاج وقسم شرطة النقل والمواصلات وتم إعادة تسيير حركة القطارات.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 236 إداري قسم طهطا، وتولت النيابة العامة التحقيق.