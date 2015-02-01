ميشيل أوباما ترد على منتقدي فيلم American Sniper

ردت السيدة الأمريكية الأولى Michelle Obama على الإنتقادات التي طالت فيلم American Sniper للمخرج Clint Eastwood، والذي يحكي قصة جندي أمريكي خلال حرب العراق، معتبرة أن الأخير نجح في تجسيد المشاعر التي تراود الكثير من الجنود الأمريكيين وعائلاتهم.

وفي خطاب ألقته في مقر جمعية National Geographic في واشنطن، قالت Obama: تسنت لي فرصة مشاهدة فيلم American Sniper هذا الأسبوع خلال رحلة سفر طويلة قمنا بها إلى الهند.. إنه بالفعل صورة معقدة ومؤثرة لجندي سابق وعائلته.

وأضافت Obama عن الفيلم المرشح لجائزة أوسكار: لا يخفى علي أن البعض انتقده، لكنه في نظري هو يتطرق إلى مجموعة من المشاعر والتجارب سمعتها شخصيا من عائلات الجنود خلال السنوات الأخيرة.

وأكدت Michelle أن العمل يروي قصصاً مؤلمة سمعتها، وخيارات صعبة واجهت يوميا الجنود والجنديات.

يشار إلى أن هذا الفيلم يؤدي دور البطولة فيه النجم العالمي Bradley Cooper، وهو مقتبس عن السيرة الذاتية لأحد أفراد وحدةNavy SEAL في الجيش الأميركي، ويتصدر شباك التذاكر في أمريكا الشمالية منذ بداية عرضه.