"فارس وخمس عوانس" في صور حصرية لـ"سيدتي نت"

احتفت أسرة مسلسل "فارس وخمس عوانس"، بانطلاقته، في موقع التصوير، وحصل موقع "سيدتي نت" على صور حصريّة لأبطال العمل في الكواليس.

العمل من بطولة: عبد المنعم عمايري، ومرح جبر، ورنا الأبيض، وجيني إسبر، ولينا دياب، ومديحة كنيفاتي، ويزن السيّد، ومحمد خير الجرّاح، وغادة بشّور، وتولين البكري، ورولا الأبيض..

"فارس وخمس عوانس": سيناريو وحوار أحمد سلامة، عن فكرة رنا الحلّاق، وإخراج فادي سليم، الفنيين،.

وتدور أحداث العمل ضمن إطارٍ كوميدي، ويحكي قصّة ثلاثة أخوات "وصلن إلى مرحلة العنوسة"، ومعهن العمة "جميلة"، وإحدى صديقاتهن "ياسمين"، وجميعهن يقمن في بناء واحد، بأحد أحياء دمشق الراقيّة.

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