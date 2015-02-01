العثور على إبنة ويتني هيوستن في حالة مزرية داخل حوض الإستحمام

كشف عناصر الشرطة في ولاية جورجيا الأمريكية أنه تم العثور على Bobbi Kristina Brown إبنة النجمة الراحلة Whitney Houston، فاقدة للوعي داخل حوض الإستحمام في منزلها.

وكشف تقرير الشرطة أن Bobbi Kristina البالغة من العمر 21 عاماً كانت في المنزل مع زوجها وصديقتها، اللذان حاولا إنعاشها وإجراء الإسعافات الأولية لها قبل وصول سيارة الإسعاف.

وبعد ذلك، نقلت إبنة النجمة العالمية إلى إحدى مستشفيات Roswell قرب مدينة Atlanta، وحتى الآن لم يحدد سبب ما حصل معها، ومازالت العائلة بإنتظار نتيجة الفحوصات الطبية الشاملة التي خضعت لها.

يشار إلى أن Whitney Houston التي توفيت عن عمر ناهز 48 عاماً في العام 2012، كانت قد عثر عليها ميتة داخل حوض الإستحمام في منزلها.