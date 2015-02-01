حريق هائل في قطار بالمنوفية.. والسيطرة عليه دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية واﻹطفاء بمديرية أمن المنوفية من السيطرة على الحريق الذي شب منذ قليل بأحد قطارات خط المناشي / الخطاطبة قبل وصوله محطة السكة الحديد بقرية «اﻷخماس» بالسادات دون حدوث أية إصابات.

كان اللواء ممتاز فهمي مدير أمن المنوفية تلقى إخطارا من اللواء جمال شكر مدير المباحث الجنائية يفيد نشوب الحريق في 3 عربات من أحد القطارات على خط السكة الحديد الخطاطبة/المناشي القادم من إيتاي البارود.. إنتقلت على الفور 3 سيارات إطفاء برئاسة العميد خالد بيبرس مدير الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على الحريق دون حدوث أية إصابات.

تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق وكلفت المعمل الجنائي بمعاينة القطار لمعرفة سبب الحريق.

ونفت وكيل وزارة الصحة بالمنوفية الدكتورة هناء سرور، ما تردد عن وقوع إصابات بحالات إختناق وكسور وجروح مختلفة في حادث حريق أحد القطارات على خط السكة الحديد المناشي / الخطاطبة والذي شب فيه قبل وصوله محطة اﻷخماس بمركز السادات مؤكدة أن لم يتم تحويل أية حالات لمستشفي السادات المركزي ومنوف العام.

وقالت وكيل الوزارة، في تصريح فجر الأحد، إنه تم إعلان حالة الطوارئ القصوي بجميع المستشفيات العامة والمركزية بقري ومدن المحافظة قبل 25 يناير الماضي وحتي اﻵن تحسبا ﻷية إصابات جراء أعمال عنف أو تخريب وتم توفير جميع أدوية الطوارئ والمحاليل والمطهرات ومنع أية إجازات للعاملين من أطباء وتمريض وهيئة معاونة وتشكيل لجان مرور للتأكد من إلتزامهم في نوبتجياتهم المختلفة.

من جانبه قال الدكتور أمجد عبدالحميد مدير مرفق اﻹسعاف بالمنوفية أنه فور تلقي بلاغا بنشوب حريق في القطار تم إرسال 6 سيارات إسعاف لمكان الحريق للتعامل الفوري مع أية حالات إصابات بنقلها إلى أقرب مستشفي في أقل زمن إستجابة مؤكدا أن السيارات لم تنقل أية إصابات بسبب حريق القطار.