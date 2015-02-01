السيطرة على حريق قطار المنوفية دون حدوث إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية واﻹطفاء بمديرية أمن المنوفية من السيطرة على الحريق الذي شب منذ قليل بأحد قطارات خط المناشي / الخطاطبة قبل وصوله محطة السكة الحديد بقرية “اﻷخماس” بالسادات دون حدوث أية إصابات.

وكان اللواء ممتاز فهمي مدير أمن المنوفية قد تلقي إخطارا من اللواء جمال شكر مدير المباحث الجنائية يفيد نشوب الحريق في 3 عربات من أحد القطارات علي خط السكة الحديد الخطاطبة/المناشي القادم من ايتاي البارود.. إنتقلت علي الفور 3 سيارات إطفاء برئاسة العميد خالد بيبرس مدير الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة علي الحريق دون حدوث أية إصابات.

تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق وكلفت المعمل الجنائي بمعاينة القطار لمعرفة سبب الحريق.

أ ش أ