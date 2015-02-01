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الزمالك: سن فيريرا؟ فيرجسون أصبح من العظماء بعد الـ70

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الزمالك: سن فيريرا؟ فيرجسون أصبح من العظماء بعد الـ70 الزمالك: سن فيريرا؟ فيرجسون أصبح من العظماء بعد الـ70

أشاد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك بالمدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، الذي يتفاوض معه مسؤولو القلعة البيضاء لتدريب الفريق.

وقال أحمد مرتضى: "فيريرا لديه سيرة ذاتية قوية للغاية، لقد فاز بالدوري البرتغالي ثلاث مرات متتالية مع بورتو، وفاز بالكأس عامين متتاليين، والسوبر البرتغالي مرتين".

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وأضاف في تصريحات تليفزيونية "لقد درب أكبر ثلاثة أندية في البرتغال، وأعتقد أنه لا يوجد مدرب مثله في ، أو يمتلك حتى نصف سيرته الذاتية".

وتابع: "أتعجب ممن ينتقد فيريرا لأن عمره 68 سنة، لأن فيرجسون كان من أعظم المدربين رغم أنه تجاوز 70 عامًا".

وواصل نجل رئيس الزمالك: "نجهز عدد من البدائل تحسبًا لتعثر المفاوضات مع المدرب البرتغالي، لأن لا يجوز أن نمنح كل الثقة لمرشح وحيد".

واتم أحمد مرتضى: "نعمل لمصلحة الفريق، وعندما طالبنا البعض بالتعاقد مع جورفان فييرا، لم نتأخر، ولكن أوقفنا التفاوض معه لانه تعالى على الزمالك".

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