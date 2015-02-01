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الأحوال المدنية تنهي تدريب موظفيها

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الأحوال المدنية تنهي تدريب موظفيها الأحوال المدنية تنهي تدريب موظفيها
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العقيد إبراهيم بن باز

الرياض - شبيب الحقباني

    أنهت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية البرنامج التعريفي لمنسوبيها الجدد، والذي عُقد لمدة أسبوع في نادي ضباط قوى الأمن الداخلي، حيث تم الاستفادة من الممارسين لأعمال وإجراءات الأحوال في تنفيذ البرنامج، والاستفادة من الخبرات السابقة ممن عملوا في الأحوال المدنية.

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