4000 غرامة متراكمة على بطاقة العمل في يوليو لغير المستفيدين

أشاد حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، بأصحاب العمل الذين تفاعلوا حتى الآن مع مهلة مجلس الوزراء لتسوية الغرامات المترتبة على «بطاقات العمل» المخالفة، عن المدد السابقة لتاريخ 31 ديسمبر من عام 2014، والتي بدأت مطلع شهر يناير الجاري، وتنتهي مع نهاية شهر يونيو المقبل.

ودعا أصحاب العمل المتراكم عليهم غرامات إلى الاستفادة من المهلة، التي تعد بمثابة «الفرصة الذهبية» لهم، لا سيما أن المطلوب منهم سداد ألف درهم فقط عن كل بطاقة عمل مخالفة، بغض النظر عن القيمة الإجمالية للغرامة المترتبة على البطاقة.

وأكد السويدي أن تأخر صاحب العمل عن سداد الغرامة المخفضة من شأنه أن يراكم عليه غرامات إضافية، حيث ستبدأ الوزارة اعتباراً من الخامس من شهر من مارس المقبل تطبيق الغرامة الإدارية البالغة 500 درهم عن كل تصريح عمل إلكتروني «بطاقة العمل سابقاً»، لم يتم تجديده أو استخراجه خلال 60 يوماً من تاريخ انتهائه، أو دخول العامل إلى الدولة، وهي الغرامة التي تزداد بواقع 500 درهم عن كل شهر تأخير أو أي جزء.

غرامات متراكمة

وأوضح «أنه مع حلول الأول من شهر يوليو المقبل، أي بعد انتهاء مهلة تسوية الغرامات، ستطالب وزارة العمل، أصحاب العمل الذين لم يتفاعلوا مع المهلة بسداد غرامات متراكمة عليهم، بواقع 4 آلاف درهم عن كل تصريح إلكتروني مخالف، متضمنة الغرامة المخفضة التي أقرها مجلس الوزراء، والبالغة ألف درهم عن كل «بطاقة عمل»، يضاف إليها الغرامة الإدارية المقررة على التصريح الإلكتروني الذي لم يتم استخراجه أو تجديده.

والبالغة 500 درهم عن كل شهر تأخير أو جزء منه. وأشار وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل، إلى أن الغرامة ستتراكم لغير المتفاعلين مع المهلة وغير الملتزمين باستخراج وتجديد تصاريح العمل الإلكترونية في مواعيدها، حيث من المقرر أن تبلغ القيمة الإجمالية للغرامة المتراكمة 10 آلاف درهم مع بداية عام 2016، وتزداد بواقع ألف درهم عن كل شهر تأخير بدءاً من شهر فبراير من العام ذاته.

لا مبررات

واعتبر وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل «أنه لا يوجد أي مبرر لصاحب العمل الذي لا يتفاعل مع مهلة تسوية الغرامات، وبالتالي، الاستفادة منها، لا سيما أن الوزارة اتخذت كافة الترتيبات اللازمة لتسهيل إجراءات السداد، بما يختصر الوقت والجهد على المتعاملين.

وأكد السويدي على ضرورة أن يطلع أصحاب العمل على أوضاع العاملين لدى منشأتهم، من خلال الحصول على كشف مجاني ببيانات هؤلاء العمال عبر خدمة «إي نتواصل»، المتوافرة في الموقع الإلكتروني للوزارة www.mol.gov.ae، أو من خلال خدمات التطبيقات الذكية للوزارة على متاجر على متجر أبل ستور وغوغل بلاي وبلاك بيري باللغتين العربية والإنجليزية...

وبالتالي، تسديد الغرامات في حال كانت مطلوبة على «بطاقات العمل»، أوإلغاء العمال الموجودين خارج الدولة، أو الإبلاغ عن المنقطعين منهم عن العمل، وذلك بمراجعة مراكز الخدمة «تسهيل» المنتشرة في مختلف مناطق الدولة.

وفر مالي

يذكر أن 3 آلاف و800 منشأة قامت بتسوية غرامات 6 آلاف بطاقة عمل مخالفة منذ بدء تطبيق المهلة في الرابع من الشهر الجاري، وحتى الخامس عشر من الشهر ذاته، حيث استفادت من وفر مالي بقيمة نحو 64 مليون درهم، بعد أن سددت الغرامات بواقع 6 ملايين درهم فقط، بينما كانت مطالبة قبل تطبيق المهلة بسداد نحو 70 مليون درهم.