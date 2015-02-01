منصور بن زايد: توجيهات القيادة وراء إنجازات«خليفة الإنسانية»

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية على أهمية توحيد الجهود التي تقوم بها المؤسسات الإنسانية والخيرية داخل الدولة وخارجها في شتى المجالات لاسيما في مجال العمل الإنساني والاغاثي والتنموي، بحيث تركز الجهود المبذولة على الاحتياجات الفعلية للدول الفقيرة..

وتلبي طموحاتنا في تحسين العمل الإنساني ومساندة الجهود الدولية في مواجهة الأزمات الإنسانية والنكبات والكوارث وتلبية نداءات الاستغاثة للحد من شدة المعاناة البشرية وصون الكرامة الإنسانية.

وقال سموه في تصريح له بمناسبة إصدار مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية تقريرها السنوي للعام 2014، الذي يسلط الضوء على أهم المشاريع والمبادرات والإنجازات التي نفذتها المؤسسة في العام المنصرم:

إن هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق على أرض الواقع لولا التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، والدعم اللامحدود من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأوضح سموه أنه منذ الأيام الأولى لانشاء مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية أبدى صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، اهتماماً خاصاً بتقديم المساعدات الخارجية للبلدان الشقيقة والصديقة، وذلك من منطلق تنموي ونظرة إنسانية متميزة تحرص على إيجاد تغيير حقيقي في المجتمعات المستهدفة من خلال المساعدات الإنسانية والإغاثية والإنمائية التي تقدم لها.

وأضاف أن الرؤى الإنسانية لصاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» أصبحت نهجاً ثابتاً في سياسة دولة الإمارات التي تسعى الى المساعدة ومد يد العون إلى المحتاجين أينما كانوا، وذلك من منطلق إنساني هدفه الأساسي المساهمة في تخفيف معاناة بعض المجتمعات المحتاجة بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى ونلمس ذلك جلياً من خلال المشاريع والإنجازات والمبادرات التي تبنتها المؤسسة منذ ثماني سنوات مضت حيث وصلت الى حوالي 70 دولة حول العالم.

وقال سموه إن من أهم الثوابت في نهج مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية هي الصبغة الإنسانية التي تربط المساعدات بالتنمية لكي تخفف من معاناة المحتاجين وبدون تمييز في الدين أو اللون أو الجنس وتساهم في زيادة معدلات النمو وتوفير فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة.

وفيما يتعلق بالتقرير السنوي لمؤسسة خليفة للاعمال الانسانية فقد ركزت المؤسسة في استراتيجيتها العامة على عدد من المشاريع المحلية الهامة ابرزها رعاية الاسر المواطنة واشراكها في العمل الخيري الانساني وكذلك رعاية الطلبة وتقديم العون لهم من خلال تقديم الوجبات المدرسية الصحية لهم.

كما ركزت المؤسسة على عدد من المشاريع الخارجية ابرزها تنمية المجتمعات الفقيرة في مجالي الصحة والتعليم في محاولة لتأمين الرعاية الصحية الأولية للمحتاجين ومساعدتهم على الأخذ بوسائل الوقاية الصحية.

المشاريع المحلية

ومن ابرز مشاريع مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للاعمال الانسانية على الصعيد المحلي مشروع المقاصف المدرسية حيث اعلنت المؤسسة انها ستقدم وجبات صحية مدعومة لعشرين الف طالب وطالبة في كليات التقنية العليا وذلك ضمن مشروع المقاصف والوجبات الصحية المدعومة للطلبة.

وقال محمد حاجي الخوري المدير العام لمؤسسة خليفة للاعمال الانسانية الذي وقع اتفاقية بهذا الشأن مع كليات التقنية العليا ان الكليات تعد من أهم الصروح التربوية والتعليمية بالدولة والمؤسسة مستعدة للتعاون مع الكليات في شتى المجالات لا سيما مشروع المقاصف والوجبات الصحية المدعومة لطلبة التعليم العالي الذي توليه المؤسسة اهتماما كبيرا في برامجها على الساحة المحلية.

واوضح الخوري ان مؤسسة خليفة للاعمال الإنسانية حققت نجاحا كبيرا في مشاريعها على الساحة المحلية وبالأخص المشروع التعليمي - الانساني حيث بلغ عدد الطلبة المستفيدين من مشروع المساعدات العينية منذ انطلاقه قبل ست سنوات أكثر من 130 ألفاً يدرسون في حوالي 660 مدرسة في كافة أنحاء الدولة وقد توسع المشروع قبل عامين لتشمل المساعدات طلبة التعليم العالي موضحاً بأن فكرة مشروع تقديم وجبات صحية مدعومة للطبة جاءت من خلال تنفيذ مشروع المساعدات العينية.

ولدعم هذا المشروع وقعت مؤسسة خليفة عددا من مذكرات التفاهم مع عدد من المؤسسات المجتمعية بالدولة لدعم الطلبة من ذوي الدخل المحدود.

وتهدف المذكرات إلى تعزيز التعاون المشترك بين مؤسسة خليفة الإنسانية ومؤسسات التعليم العالي في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز الشراكة الاستراتيجية خاصة بمجال تنسيق ودعم الطلبة في الجامعات من خلال تفعيل مشروع المساعدات العينية التي تقدمها المؤسسة مطلع كل عام دراسي والتي تقوم من خلاله بدعم حوالي الفي طالب وطالبة.

تعاون

وفي هذا الاطار أبرمت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية مذكرة تفاهم مع وزارة التربية تتمكن بموجبها من إدارة 50% من مقاصف المدارس الحكومية العام الدراسي 2014-2015 بإجمالي 247 مدرسة.

واعتبرت المؤسسة أن هذه المرحلة تأتي استكمالاً لمرحلتها الأولى التي أدارت فيها مقاصف 33 مدرسة حكومية العام الدراسي المنصرم، بشرط توفير أنواع عديدة ومتنوعة من أجود الأطعمة والأغدية للطلبة، وفقاً للاشتراطات المعتمدة من وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، ويتولى عملية التوريد مزارع العين، وجمعية الإمارات التعاونية، فيما تدار هذه المقاصف المدرسية بأيد مواطنة 100% مقابل مكافآت شهرية.

دعم الأسر

وقد تولت المؤسسة عملية اختيار الأسر التي تحتاج إلى دعم لتتولى عملية الإشراف على المقاصف المدرسية، وحددت جمعية الإمارات التعاونية لتوريد الأغذية للمقاصف، على أن تتم عمليات التوريد وفقاً للاشتراطات للمحافظة على صحة الطلاب علاوة على تقديم الأطعمة التي تتضمن سعرات حرارية مصرحاً بها من قبل وزارة الصحة، واتباع الاشتراطات في نقل الأغذية.

معرض الأسر المواطنة

ودعمت المؤسسة 23 أسرة مواطنة للتواجد وعرض منتجاتها في السوق الشعبي المصاحب لهذا الحدث السنوي الذي استقطب العام الماضي حوالي 40 ألف زائر.

وافتتحت المؤسسة معرض الأسر المواطنة الذي اقيم بالعين بالتعاون مع مجلس سيدات أعمال أبوظبي. وشارك في المعرض 50 من الأسر المواطنة المنتجة، تم اشتراكها على مرحلتين، 25 في الأيام العشرة الأولى من المعرض، و25 في الأيام العشرة الثانية أيضاً، بالإضافة إلى المبدعات من مجلس سيدات أعمال أبوظبي.

المساعدات المحلية

وفي اطار المساعدات المحلية التي تقدمها مؤسسة خليفة للقطاعات المحلية قدمت المؤسسة 95 جهاز «آي باد» و97 جهاز حاسوب نقّالا لطلبة جامعة زايد، في سياق تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين،

وكرمت مؤسسة خليفة الإنسانية العاملين في مشروع السلع المدعمة للمواطنين في مختلف أنحاء الدولة الذي تطبقه مؤسسة خليفة منذ عامين. لتوفير احتياجات المواطنين من السلع والخدمات الأساسية بأسعار مناسبة ومقبولة لمحدودي الدخل منهم.

التكفل بترحيل المساجين

وفي جانب انساني آخر تهتم به مؤسسة خليفة للاعمال الانسانية تكفلت المؤسسة خلال العام الماضي بنفقات ترحيل 654 سجينا الى بلدانهم بعد أن قضوا فترة محكومياتهم في المؤسسات العقابية والإصلاحية وصدر ضدهم قرار قضائي بإبعادهم خارج الدولة ولم يتمكنوا من تأمين تذاكر سفر للعودة إلى أوطانهم.

وفي فعالية محلية اخرى نظمت مؤسسة اتصالات مزادا خيريا لصالح مؤسسة خليفة للاعمال الانسانية بلغت حصيلته 20 مليون درهم حيث تجاوزت حصيلة مبيعات مزاد باقات اتصالات للأرقام المميزة، على 70 رقماً في أبوظبي ودبي 20 مليون درهم، تذهب للمشاريع الخيرية لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.

وبذلك تكون الأرقام قد بيعت بأكثر من القيمة التي كانت اتصالات تعتزم بيعها بمرة ونصف المرة، حيث تقدر قيمتها الاسمية بنحو 7,72 ملايين درهم.

وأعلنت هيئة تنظيم الاتصالات دعمها للمزاد كون حصيلته تذهب للأعمال الخيرية، وذلك بعد أيام من تحذيرها من التجارة في الأرقام المميزة بيعاً وشراءً، مؤكدة أن أرقام الهواتف ملك للدولة، ولا يجوز بيعها أو الاتجار بها.

مذكرات التفاهم

دعما للنشاط الانساني لمؤسسة خليفة فقد وقعت المؤسسة عدة مذكرات تفاهم مع المؤسسات المجتمعية بالدولة حيث وقعت مذكرة مع صندوق ابوظبي للتنمية قدم بموجبها دعما ماديا لمشاريعها خاصة المشاريع التي تخصصها المؤسسة لدعم الأسر المواطنة ومساعدتها على تأسيس المشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة.

كما وقعت المؤسسة مذكرة تفاهم مع بنك أبوظبي للتمويل الإسلامي لتعزيز التعاون القائم بين الجانبين بهدف دعم الأعمال الإنسانية التي تقوم بها المؤسسة داخل الدولة وخارجها، حيث تستفيد من دعم البنك في البرامج التي تستهدف مساعدة الطلبة وتقديم العون والمساعدة لهم في المدارس وعلاجهم في المستشفيات، إضافة إلى رعاية الأسر المواطنة التي تشارك في أنشطة مؤسسة خليفة الإنسانية.

المساعدات الخارجية شملت أكثر من 60 دولة

وعلى الصعيد الخارجي تكثفت انشطة مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للاعمال الانسانية وتعددت مشاريعها ومساعداتها للدول والفئات المحتاجة خارج البلاد خلال العام 2014 وشملت هذه المساعدات اكثر من 60 دولة.

ومن ضمن هذه الانشطة دشنت المؤسسة مع بدء شهر رمضان الماضي مشروع توزيع التمور بأكثر من 280 طنا إلى 18 دولة شقيقة وصديقة..

وذلك تأكيدا على حرص المؤسسة على توفير بعض احتياجات الأسر الفقيرة ليتم توزيعها على المستحقين خلال شهر رمضان المبارك بالتعاون مع سفارات الدولة في تلك الدول المستفيدة من خلال مؤسسات المجتمع المدني والمستشفيات والمساجد والمدارس والمعاهد والمراكز الإسلامية ودور المسنين والمراكز والجاليات العربية والمسلمة في بلدان الاغتراب.

مصر

جاءت مصر في طليعة الدول التي قدمت لها مؤسسة خليفة مساعدات متعددة وقد استفادت من هذه المساعدات 100 ألف أسرة مصرية بتكلفة بلغت 70 مليون جنيه.

وأكد محمد حاجي الخوري مدير عام مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية إن المشاريع والمساعدات الإنسانية للمؤسسة في مصر تم تنفيذها بالتعاون مع سفارة الدولة في القاهرة وخلال أربع مراحل شملت خدمات إنسانية ذات أبعاد تنموية متميزة وممتدة التأثير في واقع معيشة الفئات الأشد فقرا.

وخلال النصف الأول من عام 2014 تم تنفيذ مرحلتين فيما تم تنفيذ المرحلتين الأخريين خلال النصف الثاني من العام الماضي. وشملت المساعدات تقديم خدمات خيرية ممتدة التأثير في واقع معيشة فئات غير القادرين في قرى ونجوع 20 محافظة مصرية.

وتضمنت البرامج الخيرية التي نفذت مشروعات تنموية «صغيرة ومتناهية الصغر» للأسر غير القادرة لمساعدتها على تأمين مصدر دخل ثابت بما يتوافق مع البيئة الاجتماعية التي يعيشون فيها منها توزيع المواشي والأكشاك ومشروعات تنموية صغيرة أخرى بجانب مشاريع تحسين البيئة المعيشية التي يقيم فيها سكان القرى الأكثر فقرا في مصر بما يضمن لهم حياة كريمة من خلال إعادة إعمار عشرات المنازل المتهالكة سواء بإعادة بناء المنزل بالكامل أو سقفه وتوصيل الكهرباء والماء النقية إليه فضلا عن دعم احتياجات القرى الأكثر فقرا من الخدمات العامة بقدر الإمكان.

ومن خلال هذه المشاريع اجرت مؤسسة خليفة بالتعاون مع سفارة الدولة في القاهرة وجمعية «الأورمان» بمحافظة الغربية، 13 عملية قلب لـ13 مريضًا من أبناء المحافظة على نفقة مؤسسة خليفة بتكلفة قدرها 283 ألف جنيه. وتعد فلسطين من اوائل الدول التي حظيت بمساعدات المؤسسة خلال العام الماضي ..

وحدث في شهر نوفمبر افتتاح اكبر مسجد في فلسطين بعد المسجد الاقصى اطلق عليه مسجد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وافتتحه معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة نائب رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للاعمال الانسانية.

ويتسع المسجد الذي اقيم في بلدة العيزرية شرقي القدس لنحو ستة آلاف مصل وبني على احدث طراز ومزود بكافة المرافق اللازمة لتأدية المصلين شعائرهم الدينية بكل يسر وسهولة. واكد معالي الزعابي في كلمته لدى افتتاح هذا المشروع الكبير ان فلسطين واهلها وقضيتها هي في القلب وفي الوجدان الاماراتي قيادة وحكومة وشعبا وان مدينة القدس تحتل حيزا كبيرا من اهتمام دولة الامارات العربية المتحدة ..

حيث لم تتوان يوما عن نصرة شعب فلسطين وتقديم كافة اشكال الدعم له. وقال ان مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للاعمال الانسانية مولت هذا الصرح الديني الكبير فهو شاهد على العطاء الاماراتي الكبير ومعلم اماراتي بارز له اهميته الكبيرة في التأكيد على ان دولة الامارات تقف الى جانب الشعب الفلسطيني ودعم اقتصاده.

وقد اشاد المسؤولون الفلسطينيون وفي مقدمتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بهذا الانجاز الاماراتي ووصفه بانه شاهد على العون الاماراتي المستمر لفلسطين واهلها. وقال وزير الاوقاف الفلسطيني ان هذا المسجد هو جزء من مشاريع كثيرة نفذتها دولة الامارات في الاراضي الفلسطينية وما هو الا تأكيد على ان العطاء الاماراتي مستمر تجاه الشعوب المحتاجة خاصة في فلسطين كما ان اقامة هذا المسجد تؤكد ان القدس في وجدان الامارات واهتمامها على الدوام.

وتعلو اسطح المسجد تسع قباب ومئذنتان يبلغ طول الواحدة منهما 75 مترا كما تشع حجارة محرابه نورا طبيعيا ويضم ايضا مكتبة تحتوي على آلاف من امهات كتب الفقه والسيرة بالاضافة الى مركز لتحفيظ القرآن الكريم.

سوريا ولبنان

دعمت مؤسسة خليفة للاعمال الانسانية اللاجئين السوريين في دول الجوار كما قدمت مساعدات متعددة للبنان. واطلقت مؤسسة خليفة للاعمال الانسانية برنامج مساعدات اغاثية لاكثر من 12 الف لاجئ سوري في لبنان شملت الغذاء والملابس والاغطية الشتوية والمدافئ.

وبتمويل من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية افتتح مستشفى المقاصد «مركز الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للرنين المغناطيسي» ويضم معدات حديثة لخدمة المرضى. .

العراق

وفي شهر اغسطس من العام الماضي قدمت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للاعمال الانسانية مساعدات اغاثية عاجلة للنازحين الى كردستان العراق بالتنسيق مع القنصلية العامة للدولة في أربيل. وتتضمن المساعدات مواد غذائية وادوية وحليب اطفال.

المغرب والسودان

وشملت مساعدات مؤسسة خليفة ايضا المغرب حيث قدمت المؤسسة دعما ماليا لمنتدى وزان للتنمية بهدف إقامة وحدة طبية متنقلة لعلاج المرضى من سكان مدينة وزان.

أفغانستان

قدمت مؤسسة خليفة للاعمال الانسانية ايضا مساعدات متعددة لافغانستان كان ابرزها مشروع التحصين الغذائي الذي نفذته المؤسسة هناك. وقد اشادت ثريا دليل وزيرة الصحة الافغانية بالدعم الذي تقدمه مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للاعمال الانسانية للشعب الافغاني مشيرة الى مشروع التحصين الغذائي الذي مولته المؤسسة واستفاد منه نحو 18 مليون افغاني معظمهم من الاطفال والنساء.

الصرب

واعلنت مؤسسة خليفة للاعمال الإنسانية انها تبنت بناء 50 مسكنا لمتضرري الفيضانات في صربيا وذلك في إطار المساعدات الإغاثية العاجلة التي تقدمها مؤسسة خليفة الإنسانية لمتضرري الفيضانات في منطقة البلقان والتي تعتبر الأسوأ منذ أكثر من قرن.

مسجد زايد في الصين

يعد مسجد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في منطقة نينغشيا الصينية الذي أنجزته مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الانسانية مركز إشعاع حضاري لنقل تعاليم الدين الإسلامي السمحة والمعتدلة بجانب كونه من أكبر المساجد في جمهورية الصين الشعبية من حيث الاتساع.

البوسنة وكوسوفو

قدمت مؤسسة خليفة الإنسانية مساعدات لسكان البوسنة وكوسوفو الذين تضرروا من الفيضانات. وجاءت هذه المساعدات بتوجيهات من صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله الذي امر بتقديم مساعدات إغاثية عاجلة للمتضررين من الفيضانات في البوسنة وصربيا وكرواتيا، التي وصفت بأنها الأسوأ منذ قرن. وتأتي هذه الخطوة انعكاساً لنهج الدولة وقيادتها الرشيدة بتقديم يد العون للمتضررين من الكوارث في أي مكان من العالم.

مستشفى في جزر القمر

من بين المشاريع المهمة التي نفذتها مؤسسة خليفة للاعمال الانسانية في الدول الاخرى بناء مستشفى في جزر القمر وتم افتتاحه في شهر مايو من العام الماضي.

ولاهمية هذا المستشفى اطلق الدكتور اكليل ظنين رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة، اسم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على المستشفى الكبير والمتطور الذي بنته مؤسسة خليفة في العاصمة القمرية موروني.

باكستان تحظى بمساعدات كبيرة

حظيت باكستان بمساعدات اماراتية كثيرة نفذتها مؤسسة خليفة للاعمال الانسانية وبتوجيهات من صاحب السمو رئيس الدولة قدمت المؤسسة في شهر سبتمبر من العام الماضي مساعدات إغاثية عاجلة للمتضررين من السيول التي تعرضت لها باكستان وأدت إلى وفاة المئات وتشريد الآلاف وتدمير منازلهم. وكانت الإمارات قد نظمت عدة حملات لتطعيم أطفال باكستان ضد الشلل وأسفرت هذه الحملات الإنسانية عن تطعيم أكثر من خمسة ملايين طفل باكستاني ضد الشلل في عدة أقاليم.