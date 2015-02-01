سلطان بن زايد وطحنون بن محمد يعزيان في وفاة حميد المنصوري

قدم سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية صباح أمس واجب العزاء إلى سيف محمد ناصر سالمين المنصوري في وفاة نجله حميد الذي وافته المنية إثر حادث أليم، داعين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله وذويه جميعا الصبر والسلوان.

وشارك سموهما خلال تواجدهما في خيمة العزاء التي نصبت في منطقة الشعيبة في مدينة العين في استقبال المعزين وتلقيا العزاء إلى جانب والده وأخويه حامد ومحمد ابني سيف محمد ناصر سالمين المنصوري ما خفف عنهم أحزانهم وشد من أزرهم.

وثمن آل المنصوري حرص سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان على مشاركتهما العزاء في مصابهم الجلل، داعين الله عز وجل أن يحفظهما وجميع الشيوخ الأكارم من كل مكروه.

تعازٍ

كما قدم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية مساء أمس تعازيه ومواساته الى محمد ناصر بن سالمين المنصوري وسيف محمد ناصر بن سالمين المنصوري وذلك في وفاة حميد سيف بن سالمين المنصوري في منزل العائلة في منطقة الشعيبة في مدينة العين.

وتوجه سموه بالدعاء الى الله تعالى ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

قدم التعازي الى جانب سموه، الشيخ هزاع بن طحنون بن محمد آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية والشيخ محمد بن طحنون بن محمد آل نهيان والشيخ زايد بن طحنون بن محمد آل نهيان وعدد من المواطنين.