حمدان بن محمد قائد مبدع حقّق الريادة

بارك مديرو دوائر ومسؤولون في دبي، لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بمناسبة الذكرى السابعة لتولي سموه ولاية العهد في الإمارة، التي تصادف اليوم الأول من فبراير، مشيدين بمبادرات سموه الخلاقة التي حققت نجاحات مبهرة، ورفعت اسم دبي عالياً على الصعد كافة، الاقتصادي والخدمي والإنساني.

وثمنوا المتابعة الحثيثة والمستمرة من سموه للمشاريع والبرامج التي تسعى إلى تحقيق رفاهية المواطنين والمقيمين، مشيرين إلى أن سموه انطلق منذ اللحظات الأولى لتوليه المسؤولية، لأداء مهامه الوطنية بعزيمة قوية وإرادة صلبة ورؤية مستقبلية بعيدة، ليشارك القيادة الرشيدة في استكمال حلقات منظومة التنمية الشاملة لبناء الدولة العصرية الحديثة.

مسيرة

وتفصيلاً، أثنى سلطان أحمد بن سليم رئيس موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، على المبادرات الابتكارية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم منذ توليه منصب ولاية العهد في دبي، وقال إنها شملت الإنسان وكافة قطاعات العمل، ما دفع بمسيرة التنمية إلى الأمام في إمارة دبي..

مؤكداً أن سمو ولي عهد دبي على تواصل يومي مع كافة الدوائر والجهات الحكومية، من خلال منصبه، وكونه رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ما يجعله قريباً من الموظفين وأدائهم بشكل شبه يومي.

وقال سلطان بن سليم: إن سموه أولى الموارد البشرية الحكومية أهمية كبيرة، باعتبار الإنسان رأس المال الحقيقي لتطور أي مؤسسة، ولهذا لم يدخر سموه وسعاً في إطلاق المبادرات التحفيزية للموظف الحكومي، ويوجه دائماً بتوفير بيئة العمل المحفزة على الإبداع والابتكار، وكل ما من شأنه رفع نسبة الرضا الوظيفي، وهو ما ينعكس إيجاباً في نفس الوقت على أداء الدوائر بصفة خاصة..

ودولة الإمارات بصفة عامة، مؤكداً أن هذه المبادرات، جعلت سمو ولي عهد دبي محل حب واحترام من الجميع، وشكلت دافعاً لمزيد من الجهد والعطاء للارتقاء بالعمل. وأضاف رئيس موانئ دبي العالمية:

إن سمو ولي عهد دبي، ومن خلال قربه ومرافقته لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومتابعته الدائمة لتوجيهات سموه، حرص على الحفاظ على وتعزيز مكانة دبي كوجهة رائدة للاستثمار والسياحة، وتعزيز محوريتها في حركة التجارة العالمية.

حب وعطاء

بارك المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي، لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بمناسبة ذكرى تولي سموه ولاية العهد في الإمارة..

مشيداً بالمسيرة الحافلة بالعطاء والنجاح لسموه، والتي ينتهج فيها نهج والده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، القائد الذي زرع في أبنائه، وفي الجميع، حب العطاء، والمبادرة، وحب الوطن وتقدير الهوية الوطنية بكافة معانيها، وتكريس مفاهيم الولاء للوطن وقادته، وتقديم يد العون للقريب والبعيد.

وأشار إلى أن إنجازات سموه كثيرة وعديدة، بالمقارنة مع عدد سنوات تولي سموه لولاية العهد، ولا يمكن النظر لإنجازات ومشاريع الإمارة ونجاحاتها، دون ربطها بسموه.

وقال: «أذكر من مبادراته الإنسانية، أوامر سموه بأن تكون دبي إمارة للجميع، بمعنى أن يتمكن ذوو الاحتياجات الخاصة من استخدام كافة الخدمات والمباني والأسواق والمراكز التجارية والمستشفيات وغيرها من الأماكن، بنفس القدرة التي يتمتع بها الأصحاء، وهو ما يمس عملنا ويدخل في تصاميم المباني والتراخيص التي تصدرها البلدية لكافة شركات المقاولات والبناء والاستشاريين، لبناء المباني الصناعية والتجارية أو الفردية.

فكر إداري

وأكد المهندس عيسى الميدور مدير عام هيئة الصحة في دبي، أن سمو الشيخ حمدان بن محمد جاء بفكر إداري جديد، تجلى في إطلاق خدمة المتعاملين وسباق «بناة المدينة»، والذي يتبنى طريقة عمل جديدة، توفر للجهات الحكومية البيئة المناسبة للتعاون على إيجاد حلول ومبادرات مبتكرة وجديدة للخدمات المشتركة بين أكثر من جهة حكومية..

وكذلك صنع خدمات حكومية جديدة لجميع شرائح المجتمع، كما يتيح السباق الفرصة للجهات الحكومية للتنافس كفرق عمل، وليس كجهات فردية، تعبيراً عن أهمية تكامل الجهات الحكومية في تحقيق أفضل النتائج، للوصول بدولة الإمارات إلى المرتبة الأولى عالمياً.

وأوضح أنه على مستوى خدمات الرعاية الصحية، فقد أطلق سمو ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مبادرة السياحة العلاجية، التي ستسهم في جعل إمارة دبي وجهة عالمية في الرعاية الصحية، وتسعى المبادرة إلى توفير خدمات صحية مختارة ومتميزة، بجودة وأسعار تجذب السياح الزائرين إلى الإمارة.

فارس

ورفع مدير عام دائرة أراضي وأملاك دبي سلطان بطي بن مجرن، أزكى التهاني وأسمى آيات التقدير والعرفان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة الذكرى السنوية لتوليه ولاية العهد في دبي.

ووصف بن مجرن سموه بالفارس سليل فارس الفرسان، وقمر بازغ ترعرع في ثغر شمس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ونهل من مدرسته، وهو مرآة أبيه في الحكمة والحلم وفي الشجاعة والإقدام وفي الكبرياء والتواضع وفي الذكاء والريادة وفي الكرم والعطاء، وفي البلاغة والريادة، وتحفل سيرته يومياً بانتصارات ونجاحات ومبادرات حكومية لا تهدأ، حتى تجسد رؤية صاحب السمو بالمجد من كل صوب.

مسؤولية

وقال اللواء محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي: يشرفني أن أرفع إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي، صادق التهاني وأطيب التمنيات، بمناسبة مرور 7 سنوات مليئة بالشباب المفعم بالإنجازات والنجاحات بخطى سريعة وواثقة، تنم عن كفاءة سموه في إدارة المسؤولية الوطنية بكل اقتدار، ونحن نفخر برؤية قيادتنا الرشيدة بتولي سموه ودوره الحافل في خدمة الوطن، فسموه في كل موقع من المسؤولية له بصمة هامة، وفي كل عمل إنجاز بارز..

راجياً من المولى أن يمده التوفيق والمجد، وتحقيق المزيد من الآمال والطموحات نحو رفعة ومجد الوطن الغالي. وأضاف: إن حكومة دبي استطاعت بقيادة سمو الشيخ حمدان بن محمد، من خلال توليه رئاسة المجلس التنفيذي على السنوات الماضية لإمارة دبي، السير نحو المزيد من الإنجازات والمبادرات والبرامج التي أطلقت بدعم سموه...

وحرصه الشخصي على المتابعة المباشرة في مختلف الجهات والمؤسسات واضحة وجلية، بشكل ساهم في تسخير الطاقات والإمكانات، وتعزيز فاعلية المشاريع والمبادرات القائمة وفق رؤية وجهود مثمرة حصادها نتائج طيبة تعود بالنفع إلى المجتمع.

كسر التحديات

وقال عبد الله الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: منذ تولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولاية العهد،..

ومن قبلها رئاسة المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أخذ على عاتقه مواصلة نهج الارتقاء والريادة في مختلف القطاعات الحيوية، كيف لا، وقد ورث طموح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المنقطع النظير، والساعي إلى كسر التحديات والمضي قُدُماً بدبي لمصاف كبرى المدن العالمية.

وقد نكتفي هنا بالإشارة إلى دبي وتطورها المتسارع في شتى المجالات، لنجزم بكفاءة سموه في إدارة شؤون الإمارة. وأضاف: لا أخفي سِراً عندما أقول إن سمو ولي عهد دبي، وفي أغلب لقاءاته بنا، كان يؤكد على ضرورة إسعاد الناس والبحث عن سبل رضاهم..

وتوفير الحياة الكريمة لهم، لتنعكس بشكلٍ تلقائي على أدائهم اليومي في مختلف مجالات عملهم. وأذكر شخصياً تلك الكلمات التي قالها أثناء توسطه لمجموعة مختلفة من موظفي الجهات الحكومية والخاصة في إحدى ورش العمل المنظمة من قبل الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، حين قال لهم: «أطلب منكم البحث عن طرق إسعاد الناس، ولكن، ولكي تسعدوهم، عليكم أنتم أولاً أن تكونوا سُعداء».

وتابع: إن دبي يا سمو ولي العهد، ستظل متقدمة كما تريدونها، بإذن الله، وأبناؤها تشربوا منكم روح كسر التحديات والتطلع لتقديم أفضل ما يملكون، بفضل ما تولونه لهم من متابعة حثيثة ومتواصلة، حتى بمقرات عملهم، علاوة على الدعم المادي والمعنوي اللا محدود، والذي يستشعره الموظف قبل مديره في حكومة الرقم واحد.

شغف بلا حدود

وأشار هاني الهاملي، الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي، إلى أنه في ظل القيادة الفذة والحكمة الواسعة والشغف اللا محدود في خدمة الوطن ورفعته وتقدمه، والتي يتمتع بها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وبتوجيهات سديدة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فإن مستقبل دبي واعد، وستترسخ مكانتها على خريطة التنافسية العالمية.

وأضاف الهاملي: «إن احتفالنا اليوم بالذكرى السابعة لتولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولاية العهد في إمارة دبي، يأتي بمثابة توثيق لمسيرة حافلة من الإنجازات المشهودة، قطعت دبي خلالها أشواطاً بعيدة في مضمار التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال توجيهات سموه لمختلف الفعاليات الاقتصادية في الإمارة من القطاعين العام والخاص، لحشد الطاقات والارتقاء في الأداء وبعث تقاليد جديدة تدعو إلى الإنتاجية والإبداع والابتكار، ما عزز من موقع الإمارة في الاقتصاد العالمي.

الخطة الاستراتيجية

وقال خليفة الدراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف: إن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، سخر كافة الطاقات والإمكانات لتوفير الحياة الرغيدة والرفاهية المطلقة للمواطنين والوصول بالإمارات إلى أعلى المراتب العالمية.

وأوضح أن سموه ساهم، من خلال توليه رئاسة المجلس التنفيذي، في إيجاد نظام خاص بإدارة عملية تنفيذ الخطط، التي تهدف إلى مساعدة الجهات الحكومية في تنفيذ خطة دبي الاستراتيجية، التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تستهدف جميع القطاعات في الإمارة.

وأشار إلى أن سموه زرع في الشباب والأجيال الجديدة، حب التراث وحب العادات والتقاليد، وأعطى اهتماماً للسباقات التراثية، كالصيد والغوص، ورصد لهذه السباقات الجوائز العينية، وحرص سموه على الوجود الدائم مع المواطنين في أغلب تلك المسابقات والرياضات.

اقتراحات

وأشاد أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي، بالمسيرة الحافة من الإنجازات التي رافقت سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، منذ توليه منصب ولاية العهد في إمارة دبي، والمبادرات والبرامج التي أطلقها وتبناها سموه، لدفع مسيرة التنمية في الإمارة، واهتمام سموه بالمواطن والمقيمين بصفة عامة..

وقال مدير جمارك دبي، بمناسبة ذكرى تولي سموه منصب ولاية العهد: «دبي تبرز أمامنا مسيرة حافلة بالإنجازات، كان فيها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، نعم السند لقائد نهضة دبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فقد أشرف سمو الشيخ حمدان بن محمد على المبادرات التي أنجزتها دبي..

وتابع من موقعه، كولي للعهد ورئيس للمجلس التنفيذي، تقدم العمل في مختلف المشاريع التنموية بالإمارة، وترأس سموه الجهود الحكومية لإعداد وإطلاق خطة دبي 2021، التي تؤسس لمرحلة جديدة من تطور دبي، حيث يرعى سمو الشيخ حمدان بن محمد، كذلك، عمل الفرق الحكومية التي تشرف على تنفيذ مبادرة تحول دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً».

تنمية ورفاه

وقال الدكتور عبد الله الكرم رئيس مجلس المديرين، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي: «حققت حكومة دبي في ظل تولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئاسة المكتب التنفيذي، الكثير من الإنجازات والنجاحات الكبيرة في كافة المجالات والقطاعات بسرعة وثقة، مشيداً بالدعم اللا محدود لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتبني سمو الشيخ حمدان بن محمد لنهج متكامل في التنمية، يركز على الإبداع والابتكار، وتفعيل قدرات الشباب الإماراتي، ليشارك بفعالية في عملية التنمية والرفاه الاقتصادي والاجتماعي لإمارة دبي».

متابعة

أكد المهندس حسين لوتاه أن سمو الشيخ حمدان بن محمد، يحرص على معرفة أدق تفاصيل المشاريع التي تنفذها البلدية، وغيرها من المؤسسات والهيئات، مشيراً إلى أن سموه تابع عشرات الاقتراحات لمشروعات جديدة في الإمارة، عرضتها عليه البلدية، والتي كانت دائماً وما زالت، محط اهتمامه وسؤاله عن أدق التفاصيل فيها..

وما يمكن أن تقدمه للمجتمع، ومدى أهميتها للإمارة، موضحاً أن لتلك المتابعة والحرص الشديدين، أكبر الأثر في سير العمل بالبلدية، ويدفعها قدماً من خلال تشجيع سموه لما تقوم به من عمل، وتشجيعه أيضاً للعاملين فيها، وتقديره للجميع، وهو ما يعرف عن سموه.

جهود جماعية

قال المهندس عيسى الميدور : «إن تطوير الخدمات الحكومية وإسعاد الناس، يتطلب فكراً إيجابياً، يتجاوز التحديات بأنواعها، ويعزز العمل المشترك بين الجهات الحكومية، ويعطي الفرصة للجميع من الجمهور للمشاركة. فالجهود الفردية يمكن أن تصل للتميز، ولكن الجهود الجماعية الإيجابية، من شأنها أن تصنع المعجزات، لأن قوة كل جهة حكومية ستكون بقوة الفريق المكون من عدة جهات حكومية تعمل معاً، وهو ما يركز عليه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد.

رجاء القرق: نموذج مشرف أثبت القدرة على القيادة

هنأت رجاء القرق نائب رئيس سلطة مدينة دبي الطبية، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بمناسبة حلول الذكرى السابعة لتوليه مهام عمله ولياً للعهد في الإمارة.

وقالت: إن سمو الشيخ حمدان، يعتبر نموذجاً مشرفاً، أثبت قدرة على القيادة والتوجيه، واستلهام الرؤية الثاقبة التي يستمدها من رؤية والده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤكدة أن الإنجازات التي تحققت كلها تصب في خدمة المواطن، والارتقاء بدولة الإمارات للوصول إلى المرتبة الأولى عالمياً.

وأضافت: إن إطلاق سموه لمبادرة السياحة العلاجية، ساهم في تعزيز دور مدينة دبي الطبية كوجهة أولى للسياحة العلاجية في المنطقة، وساهم أيضاً في استقطاب أكبر المؤسسات الصحية العالمية، والكوادر الطبية للعمل والاستثمار في المدينة الطبية، نظراً لكونها ستكون الوجهة المفضلة مستقبلاً للسياحة العلاجية.دبي - البيان

هشام القاسم: صاحب توجيهات سديدة وخطى صائبة

قال هشام عبد الله القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول: نتقدم بأسمى آيات التهاني لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في الذكرى السنوية السابعة على تولى سموه مقاليد ولاية العهد في إمارة دبي، ففي سبع سنوات من الخير، أظهر سموه خلالها أنه أهل للثقة الغالية، التي أولاها له صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفظه الله ورعاه، فكان جديراً بحمل مسؤولية هذه المهمة المليئة بالتحديات، بعد أن استنار بالتراث الحكيم الذي وسم حكام آل مكتوم طوال تاريخ إمارة دبي.

وأضاف: في هذه المناسبة التي ستظل خالدة في عقول وقلوب المواطنين المخلصين في دولة الإمارات، نستذكر القرارات الراشدة والبصيرة الملهمة النابعة من مدرسة القيادة، التي أسسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، ليظل مجلسه عامراً بأعلى الكفاءات القادرة على مواصلة مسيرة الإبداع.دبي - البيان