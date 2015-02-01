حمدان بن محمد.. طموح يعزز مسيرة التنمية

تحل اليوم الذكرى السابعة لتولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولاية العهد في إمارة دبي، بموجب المرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي، رعاه الله، في الأول من فبراير من العام 2008.

وتتمحور رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم حول رفعة الوطن والمواطن، والعمل بدأب على تعزيز مسيرة التنمية الزاهرة في البلاد في ظل قيادتها الرشيدة.

وتستلهم هذه الرؤية أسسها من مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث يقول سمو الشيخ حمدان بن محمد عن ذلك »بالنسبة لي محمد بن راشد هو مصدر إلهام مستمر، وهو مدرسة في الحياة أتعلم منها كل يوم شيئاً جديداً، فأنا أتابع حكمته في تناول مختلف القضايا..

وحرصه الدائم على الاستماع والاستشارة قبل أي قرار يتعلق بأبنائه المواطنين، أتابع قدرته الكبيرة على التواصل مع مختلف فئات المجتمع وتواضعه، أتابع اهتمامه الشديد بشعبه وحبه الكبير لوطنه ورغبته الدائمة برفع اسم الإمارات عالياً، وأيضاً فخره الدائم وثقته بأبنائه المواطنين، فكل هذه الصفات هي مصدر إلهام وتعليم مستمر بالنسبة لي«.

وتتبنى رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم نهجاً شمولياً في التنمية، تتضمن أبرز محاوره التركيز على بناء وتفعيل قدرات الشباب الإماراتي ليشارك بفعالية في عملية التنمية، والاستثمار بسخاء في كل ما من شأنه تعزيز الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، وهو ما يتجسد في التركيز على تطوير البنية الأساسية في قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والرياضة، بالتزامن مع حرص سموه على تفقد أحوال وشؤون المواطنين ومتابعة قضاياهم.

كما تستهدف هذه الرؤية ترسيخ مكانة دبي، ودولة الإمارات بشكل عام، كمركز للتميز في كافة المجالات، من خلال وضع أهداف طموحة والعمل بدأب على تحقيقها، وهو ما يتجسد أيضاً في خطط التنمية الاستراتيجية الطموحة الجاري تنفيذها في دبي، بتوجيهات ومتابعة مباشرة من سموه.

مبادرة دعم الهوية الوطنية

وأطلق سموه العديد من المبادرات منذ توليه ولاية العهد في الأول من فبراير 2008، وشملت المبادرات المجالات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والإدارية والتراثية ففي الثاني من ديسمبر 2008، أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني، مبادرة جديدة بهدف دعم الهوية الوطنية يتم تطبيقها من قبل كافة الجهات الحكومية بإمارة دبي، على أن يتم تكريم أبرز الجهات الحكومية بدبي التي تلتزم بتطبيق بنود المبادرة بشكل سنوي.

ووجه سموه الجهات الحكومية بدبي بسرعة تنفيذ المبادرة، كونها تأتي في إطار إعلان صاحب السمو رئيس الدولة عام 2008 عاماً للهوية الوطنية، وهي المبادرة التي أقيمت من خلالها برامج عدة تدعم هذا الإعلان واستمرت على مدى الفترة الموالية وبشكل رسخ الهوية الوطنية في مختلف أشكال القطاع الحكومي.

وشددت المبادرة على التزام الموظفين المواطنين بارتداء الزي الوطني خلال كافة المشاركات الخارجية، خاصة عند تمثيل الحكومة بشكل رسمي سواء في المؤتمرات أو الملتقيات أو غيرها من الأنشطة والفعاليات الرسمية، ودعت إلى تسمية المبادرات والمشاريع الحكومية بأسماء عربية، بحيث تلتزم جميع الجهات الحكومية باختيار أسماء عربية لأي مشاريع أو مبادرات أو برامج تطلقها، إيماناً بأهمية ترسيخ اللغة العربية التي تمثل أساساً للهوية الوطنية المحلية.

جامعة حمدان بن محمد الذكية

وأطلق سموه في 25 فبراير 2014، اسم »جامعة حمدان بن محمد الذكية« على »جامعة حمدان بن محمد الإلكترونية« في خطوة نوعية تتماشى مع مسيرة التحول الذكي، التي تنتهجها الإمارات في سبيل الوصول إلى مصاف أفضل خمس حكومات عالمياً بحلول العام 2021.

جاء القرار تماشياً مع مبادرة »دبي مدينة ذكية«، التي كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله«، قد أطلقها في 19 أكتوبر 2013.

يذكر أن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد كان قد دشن في الأول من فبراير عام 2009 جامعة حمدان بن محمد الإلكترونية؛ التي اعتبرت آنذاك أول جامعة إلكترونية تتبنى التعليم الإلكترونية في المنطقة العربية.

مبادرة حمدان للإبداع الأدبي

وفي 15 فبراير 2010 أطلق سموه مبادرة »حمدان بن محمد بن راشد للإبداع الأدبي«، تكفل سموه بموجبها بطباعة 100 ديوان مقروء ومسموع لكبار شعراء الساحة الشعرية الخليجية، بالتعاون مع وزارة الثقافة وتنمية المجتمع، إضافة إلى الترويج لتلك الدواوين وتسويقها بالشكل الذي يليق بالشاعر والشعر وبتلك المبادرة.

»نموذج الخدمات الحكومية«

وتجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، »رعاه الله«، أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في 11 نوفمبر من 2010 مبادرة »نموذج دبي لتقديم الخدمات الحكومية«، التي هدفت بشكل رئيسي إلى رفع مستوى كفاءة الخدمات الحكومية وزيادة التركيز على المتعاملين.

جائزة حمدان للتصوير الضوئي

وأطلق سموه في شهر مارس 2011، جائزة حمدان بن محمد بن راشد الدولية للتصوير الضوئي حول العالم، معلناً سموه أن الجائزة تجسد رؤية صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لبناء جيل مبدع في حقل الثقافة، وتبني الموهوبين على الساحتين المحلية والعالمية، مضيفاً سموه أن الجائزة تهدف إلى استقطاب الاهتمام العالمي بالثقافة والفنون، من خلال التصوير الضوئي، وتعزيز البرامج التعليمية وتنمية ورعاية الوطنية، وغيرها في هذا الأمر.

مبادرة تحفيز النمو الأخضر والمستدام

وفي السابع من مايو 2012 أطلق سموه برنامج »شراكة دبي للاقتصاد الأخضر«، الذي هدف إلى تحفيز النمو الأخضر والمستدام للاقتصاد في إمارة دبي، وتعزيز مكانة دبي في سلسلة القيمة العالمية لقطاعات التقنيات الخضراء والنظيفة والاستهلاك المستدام.

ووجه سموه بضرورة العمل على تعزيز موقع دبي ضمن قائمة الدول التي تعمل على تحفيز النمو الأخضر والمستدام، والعمل على الاستفادة من موقع إمارة دبي كمركز إقليمي ودولي بارز للأسواق الناشئة ومركز عالمي للمال والأعمال لدعم وتسهيل تطبيق وانتشار التقنيات الخضراء والنظيفة بشكل واسع..

مؤكداً سموه أن البرنامج الجديد يأتي بالتوافق مع خطة دبي الاستراتيجية 2015 واستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« في يناير 2012، مشدداً على أن المبادرة الجديدة ستعمل على دفع مسيرة التنمية المستدامة بالدولة وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى مستويات جديدة من التعاون الخلاق.

" مفوضية دبي للإنتاج الإعلامي"

وأصدر سموه في 24 مايو 2012 قراراً بشأن تشكيل »مفوضية دبي للإنتاج الإعلامي«، والتي هدفت لوضع دبي على خارطة الإنتاج السينمائي والتلفزيوني العالمي عن طريق جذب أهم شركات الإنتاج العالمية والعمل على تخفيض تكاليف الإنتاج الإعلامي في الإمارة وتشجيع صناعة السينما المحلية وتطوير واستقطاب الكوادر البشرية العالمية المتخصصة في تكنولوجيا وتقنيات الإنتاج الإعلامي.

مركز حمدان لإحياء التراث

وفي 6 أبريل 2013 وجه سموه بإنشاء »مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث«، والذي يهدف إلى إحياء التراث في الدولة والمحافظة على الموروث التراثي والثقافي المحلي، وتعميق انتشاره وتعزيز الوعي به بين مختلف فئات وشرائح المجتمع.

ويعتبر المركز بمثابة منصة لجميع مبادرات وأنشطة سموه المعنية بالتراث، والتي تسعى بمجملها إلى ترسيخ الثقافة التراثية في الجيل الجديد، وتعزيز الهوية الوطنية والقيم والعادات التراثية الأصيلة. كما يعمل المركز على رفد هذا المجال بالدراسات والأبحاث المتخصصة في مجال التراث الثقافي والموروث المحلي الإماراتي وتوفيرها للباحثين والمهتمين وأفراد المجتمع كافة.

برنامج حمدان للحكومة الذكية

وتنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، »حفظه الله«، في تطوير العمل الحكومي، واستجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، »رعاه الله«، أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في 19 يونيو 2013، برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية، الذي يسعى بشكل رئيس إلى وضع حجر الأساس لصنع الحكومة الذكية في دبي من خلال تطوير منظومة العمل الحكومي وتطبيق مبادرة الحكومة الذكية.

ويشتمل البرنامج على عدة محاور مهمة، تضمن توفير الدعم اللازم للجهات الحكومية في دبي لتطبيق مبادرة الحكومة الذكية ولتنفيذ توجيهات القيادة العليا في تطوير منظومة العمل الحكومي في مختلف دوائر ومؤسسات وأجهزة حكومة دبي..

ولتحفيز ودعم وتنظيم الجهود الحكومية في هذا المجال، بما يضمن تحويل رؤية القيادة العليا إلى حقيقة ملموسة بشكل منظم ومدروس، بالإضافة إلى محاور عدة أهمها جائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية، وبرامج تأهيلية لقيادات ونجوم الخدمة وتطبيقات ذكية للموظفين والمتعاملين.

دبي للصيرفة والتمويل الإسلامي

وفي 24 يوليو 2013 أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الرئيس الأعلى لجامعة حمدان بن محمد الإلكترونية، في 24 يوليو 2013، »مركز دبي للصيرفة والتمويل الإسلامي«، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، وبما ينسجم مع الرؤية الطموحة والتوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة لهذا القطاع.

سباق " بُناة المدينة "

وأطلق سموه في التاسع من ديسمبر 2014 على هامش الحفل الحفل الثاني لـ »برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية« سباق »بناة المدينة« لحكومة دبي ..

والذي يتبنى طريقة عمل جديدة توفر للجهات الحكومية البيئة المناسبة للتعاون على إيجاد حلول ومبادرات مبتكرة وجديدة للخدمات المشتركة بين أكثر من جهة حكومية، وكذلك صنع خدمات حكومية جديدة لجميع شرائح المجتمع. كما يتيح السباق الفرصة للجهات الحكومية للتنافس كفرق عمل وليس كجهات فردية تعبيراً عن أهمية تكامل الجهات الحكومية في تحقيق أفضل النتائج.

مبادرة شركاء دبي للابتكار

في التاسع والعشرين من يناير 2015 أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، مبادرة »شركاء دبي للابتكار«؛ الهادفة إلى التعاون مع عدد من الشركات العالمية الرائدة في مجال الابتكار لطرح وتطوير أفكار وحلول مبتكرة في دبي، وبما يتوافق مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله«، في جعل دبي المدينة الأكثر ابتكاراً في العالم.

وستعنى مبادرة »شركاء دبي للابتكار« باستقطاب نخبة من الشركات العالمية الرائدة في مجال الابتكار لإطلاق مشاريع وبرامج مبتكرة في دبي، والتعاون مع هذه الشركات لطرح أفكار وحلول تعمل على تحسين جودة الحياة في مختلف المجالات، وضمان مستقبل أفضل.

مبادرة " 1971"

أمر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، في 6 نوفمبر 2013، مواكبة لأجواء الاحتفالات بالذكرى الـ 42 لتأسيس اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، ويوم العَلَم، بإطلاق مبادرة 1971؛ التي تضيف البعد الثقافي والتوثيقي والمعلوماتي إلى مظلة الاحتفاء بهذه الذكرى الميمونة، إضافة إلى المجالات الأخرى التي تجعل الجميع؛ مواطنين ومقيمين وزواراً، يعيشون أجواء فرحة وطن يزهو باتحاده.

تأتي المبادرة الجديدة تحت مسمى واضح الدلالة، اختاره سمو الشيخ حمدان بن محمد، ولي عهد دبي، وهو »1971«، بواقع 657 سؤالاً في كل سنة يتم طرحها تباعاً في غضون الأشهر الثلاثة الوسطى من كل عام، في إشارة إلى تاريخ قيام الاتحاد، وهو مسمى يتوافق أيضاً مع المحتوى المعلوماتي للمبادرة.

" مجتمعي.. مكانٌ للجميع"

وأطلق سموه في 9 نوفمبر 2013، مبادرة »مجتمعي.. مكانٌ للجميع«، لتحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لذوي الإعاقة بحلول العام 2020. دبي - البيان

كتابة سيرة مصوّرة للحياة في دبي

أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي في 05 يناير 2014 مبادرة لكتابة سيرة مصوّرة للحياة في إمارة دبي عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي ولمدة عام كامل..

وبمشاركة جميع سكان وزوار الإمارة عبر تصوير الحياة الحقيقية فيها وأهم وأجمل اللحظات التي يعيشونها في الإمارة ووضعها على الوسم #MyDubai لنشرها لبقية العالم ونقل سيرة حقيقية ومصورة لتجربة الحياة في الإمارة عبر كافة وسائل التواصل الاجتماعي والتي أصبحت تتمتع بانتشار واسع النطاق وتعد النافذة الأهم التي يتابع من خلالها العالم ما يحدث في دبي.

والتزاماً برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله«، أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في العاشر من فبراير 2014، مبادرة »حكومة دبي نحو 2021«. دبي - البيان

تدريب ذوي الاحتياجات الخاصة على التصوير

أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في 29 مايو 2014، مبادرة لتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة على أساسيات التصوير الفوتوغرافي، انسجاماً مع مبادرة سموه »مجتمعي.. مكانٌ للجميع«، التي أطلقها العام 2013م بهدف تحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لذوي الإعاقة بحلول العام 2020.

وكشف سموه في 11 أغسطس 2014 عن قرب إطلاق موقع »دبي 360 درجة«، لنقل صورة حيّة لاكتشاف دبي من أي مكان في العالم، ومشاهدة أماكن دبي الحضارية ومعالمها السياحية من جميع الزوايا وفي كافة الأوقات، وذلك باستخدام أحدث التقنيات والمعدات في مجال التصوير والعرض.

ويهدف موقع »دبي 360 درجة«، الذي يستخدم أحدث تقنيات التصوير والعرض، إلى إبراز الصورة الواقعية لدبي، التي أصبحت واحدة من أهم مدن العالم نمواً وجذباً للاستثمارات وشركات العالمية الضخمة. دبي - البيان