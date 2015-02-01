«زايد للإسكان» يعتمد أسماء مستحقي الدعم السكني

اعتمد مجلس إدارة برنامج زايد للإسكان أسماء 850 مواطناً من مستحقي الدعم السكني، بقيمة إجمالية بلغت 438 مليون درهم، توزعت ما بين 719 قرضاً و131 منحة، وتنوعت القرارات ما بين 359 بناء جديداً و38 من فئة استكمال مسكن، و14 من فئة إضافة على مسكن، و6 من فئة صيانة مسكن، و433 مسكناً حكومياً، ضمن المجمعات السكنية، وشراء مسكن واحد.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة البرنامج، الذي عقد يوم الخميس الماضي في مجمع الاتحاد السكني بمنطقة السيوح بالشارقة، برئاسة الدكتور معالي المهندس عبد الله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان.

مسكن نموذجي

وقال معالي وزير الأشغال العامة لـ«البيان»: هذا هو الاجتماع الأول لمجلس إدارة برنامج زايد للإسكان في العام 2015، حيث حرصنا على أن يكون هذا الاجتماع في أحد المجمعات السكنية التي شارفت على نهاية مراحل التوزيع. وتم التطرق اليوم في الاجتماع إلى توزيع مجموعة من المساكن على ما يتجاوز 850 اسماً، العدد الأكبر منها كانت ضمن الأجندة الوطنية، بمعنى أنه لم تتجاوز العامين..

كما تم استعراض مخططات لقضية توزيع هذه المساكن والآلية، التي سيتم من خلالها الاتصال بالحكومات المحلية، لنعمل سوياً لأن يكون مسكناً نموذجياً قابلاً للتوسع وقابلاً للحياة وتحقيق أهدافنا لإسعاد المواطن.

وأوضح النعيمي أن البرنامج أطلق خلال الأسبوع الماضي مبادرة «نسعدك بمسكن»، من خلال استعراض المساكن الجديدة على المواطنين من قبل البرنامج، وكيف يمكن الاستفادة منها، ومتى سيتم توزيع والتسجيل فيها، مشيراً إلى حرص المجلس على اجتماع مجلس الإدارة في مجمع السيوح السكني، الذي أطلق عليه سمو الشيخ منصور بن زايد مجمع الاتحاد في الشارقة.

وأضاف معالي وزير الأشغال: إن هناك إقبالاً شديداً من المواطنين على مجمع الاتحاد السكني، ورغبة المواطنين في أن يكونوا ضمن مجمع الاتحاد، حيث تجاوز عدد الذين تم تسجيلهم في المجمع الـ400 مواطن، مشيراً إلى أن إنجازها أوشك على النهاية، والحديث اليوم عن توزيع هذه المساكن على المواطنين..

حيث تتم إضافة الطرق الداخلية وكل الطرق المؤدية للمساكن، وتوصيل المرافق المختلفة مثل الكهرباء والمياه وغيرها من المرافق. وقال النعيمي، إن البرنامج حقق إنجازاً يعد الأبرز حتى الآن، من خلال إصدار 2303 قرارات دعم سكني، ضمن خطة الأجندة الوطنية منذ بداية تطبيق المبادرة في الربع الأخير من العام 2014، ما يؤكد تحقيق البرنامج لمستهدفات الخطة فعلياً..

مشيراً إلى أن توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإعلان العام 2015 عاماً للابتكار، يحفز الجميع على شحذ الطاقات والموارد للابتكار في كل القطاعات لا سيما قطاع الإسكان.

مشروعات

ومن جانبها، قالت المهندسة جميلة محمد الفندي مدير عام البرنامج إنه سيتم طرح مناقصة إنشاء وإنجاز وصيانة مجمع سكني بمنطقة القوز بدبي، يضم 159 فيلا سكنية بداية الربع الثالث من العام الجاري، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من تخصيص أسماء مستحقي المساكن في مجمع الاتحاد السكني بالشارقة، والواقع بمنطقة السيوح 7 ويضم 406 مساكن.

وأضافت أنه تم الانتهاء من تجهيز المخطط العام لمجمع الرق بمدينة دبا الحصن بإمارة الشارقة، الذي يضم 240 فيلا سكنية وجاري التنسيق لتوسعة الأرض المخصصة للمشروع بالتنسيق مع جهات التخطيط بمدينة دبا الحصن. وأضافت الفندي أنه سيتم في عجمان، طرح مناقصة إنشاء وإنجاز وصيانة مجمع سكني بمنطقة الرقايب 2 يضم 306 فيلات سكنية خلال الشهر المقبل..

كما سيتم طرح مناقصة إنشاء وإنجاز وصيانة مجمع سكني في إمارة أم القيوين بمنطقة شنتير 1، يضم 232 فيلا سكنية نهاية فبراير المقبل. وفي رأس الخيمة اعتمد البرنامج المخطط العام لمشروع إنشاء مدينة بطين السمر السكنية من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة رأس الخيمة..

والمزمع إنشاؤها مع شركاء البرنامج الاستراتيجيين على مساحة إجمالية تبلغ 5 كيلومترات مربعة بمساحة تبلغ 900 متر مربع للأرض الواحدة، وتتكون من 2200 فيلا سكنية، وجاري البدء بإجراءات تنفيذ المشروع. وفي الفجيرة تم تخصيص أسماء مستحقي المساكن بمجمع خليفة السكني الواقع بمنطقة النهضة بدبا الفجيرة ويضم 384 فيلا سكنية.

أسماء 850 مواطناً حازوا على القروض والمنح

دبي

إبراهيم جمعه مبارك

إبراهيم خليل عبد الله

أحمد سلطان سالم

أحمد علي عبد الله

أحمد محمد عبد الله

أحمد محمد فرج

أحمد محمد سالم

حسن محمد علي

حسن محمود أحمد

حليمه إبراهيم لشكري

حمد ماجد محمد

حمد محمد عبد الله

خالد جمعه غانم

خالد حسن عبدالله

خالد راشد سيف

خالد مح

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