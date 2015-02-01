زيت جوز الهند لأفضل ابتسامة

دائمًا ما نحرص جميعًا على الحصول على ابتسامة بيضاء ناصعة للشعور بمزيد من الثقة بالنفس. وزيت جوز الهند من الزيوت التي يمكنها أن تقدم لك هذا الأمر.

فزيت جوز الهند لا يعتبر من الزيوت المفيدة للشعر فحسب، وإنما هو من الزيوت البارعة في تبييض الأسنان بسبب احتوائه على بعض الأحماض الدهنية التي تعمل على تبييض الأسنان عندما تمزج مع اللعاب الفموي.

ولأنّ استخدام زيت جوز الهند مباشرة داخل الفم لن يكون أمرًا محببًا لدى الجميع، فـ"سيدتي نت" تنصحك بصنع هذه العجينة لاستخدامها في تبييض الأسنان.

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المكونات:

1.كوب من زيت جوز الهند

2.2 ملعقة من صودا الخبز

3.10 قطرات من النعناع

الطريقة:

1.سخني زيت جوز الهند حتى يتحول إلى سائل خفيف. ولكن تجنبي غليه، وإنما تسخين فقط.

2.أضيفي باقي المكونات وامزجيهم جيدًا حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

3.خذي قطعة من العجينة ومرريها على أسنانك لتعمل على الفور في إزالة بقع الأسنان، ولتترك أسنانك ذات ابتسامة مشرقة ناصعة البياض.

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