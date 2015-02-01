تابعي هدايا الحب من مستحضرات التجميل

مستحضرات التجميل هي جزء لا يتجزأ من حياة المرأة اذ تحتاجها في كل الفصول وترغب في الحصول عليها. إليك مجموعة من الهدايا التي تناسب السيدة العربية:



1. بعد تعب النهار تحتاجين الى قسط من الراحة والاسترخاء يمكنك الحصول عليه اثناء الاستحمام باستخدام المستحضر اللازم، اليك:

جيل الاستحمام " بلو ليلا بابل باث تو ديكوريت" Blue Lilac Bubble Bath To Decorate

من سيفورا Sephora

2. تحتاجين في هذا الفصل الى الترطيب الدائم لشفتيك مع الحماية اللازمة من العوامل الطبيعية والتغيرات المناخية.

مرطب الشفاه " فانت ايكلاه مينوت أمبيليسور ليفر" Vente Eclat Minute Embellisseur Levres من كلارنس Clarins

3.اللون الأحمر هو من أساسيات الأظافر في فصل الشتاء. لذلك يعتبر طلاء الأظافر الأحمر من الهدايا التي تناسب كل سيدة .

طلاء أظافر " بولو لانش بانش" Polo Lounge Punch من لورن ب Lauren B,

4. اليك مستحضر أساسي في علبة الهدايا لما له من تأثير على الشكل والرائحة اذ يضيف الرومنسية بنفحات لافتة.

صابون " هارت ثروب بابلروم" Heart Throb Bubbleroon من لاش Lush

5.ابتكار جديد في عالم الكونسيلر ومستحضرات العين اذ يجمع بين التقنية الجديدة في اخفاء الهالات السوداء وسهولة تنظيف أخطاء الماكياج.

قلم كونسيلر " كوريكتينغ بان لايت" Corrrecting Pen Light من توم فورد Tom Ford



6. اذا كنت تبحثين عن ماكياج رومنسي بعيون مشرقة، ننصحك باعتماد اللونين الأزرق باختلاف تدرجاته مع الزهري الفاتح .

مجموعة ظلال " شوت فاب تانت بلان" Shoot Fap Teintes Blanc من غيرلان Guerlain

7.ننصحك في هذه الفترة أن تختاري الهدايا من المستحضرات التي تستخدمها المرأة في السهرات والمناسبات اليك:

أحمر شفاه " مات ليبستيك غلاموروس" Matte Lipstick Gamorous من ماك Mac

8.لماكياج رومنسي يناسب السهرات يعتبر هذا المستحضر أساسي لعيون جذابة. ننصحك باختيار اللون الأزرق لهدية مميزة.

أي لاينر "بيور انك واتربروف ليكويد" Pure Ink Liner Waterproof Liquid من وجوه Wojooh

9. من أجمل الهدايا الصادرة خصيصاً للمناسبات الرومنسية بتصميم لافت ورائحة جذابة تناسب المرأة العربية.

مجموعة عطور " انجيل" Angel من تيري ماغلير Thierry Mugler

10. تحتاج المرأة دائماً الى مستحضر يمنحها التميز ويعيد الاشراق الى وجهها عن طريق تأمين المنشطات اللازمة لخلايا الوجه.

سيروم " أولتيمون" Ultimune من شايسيدو Shiseido

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