وصول 87 سائحاً صينياً على متن السفينة النيلية "تمر حنة" بأسوان

وصل صباح اليوم الأربعاء، وفد صينى من 87 سائحاً ومجموعة من الإعلاميين والصحفيين الصينيين، للقيام بجولة سياحية فى مدينتى أسوان والأقصر.

وقال خيرى عبد الهادى رئيس الغرفة السياحية بأسوان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الوفد الصينى الذى وصل صباح اليوم إلى مدينة أسوان، سيقوم بجولة سياحية فى "السد العالى والمسلة ومعبد فيلة"، ثم يتجه غداً الخميس إلى أبو سمبل لزيارة المعالم الأثرية بالمدينة، ثم يغادر مدينة أسوان متجهاً إلى مدينة كوم أمبو وإدفو عبر السفينة النيلية "تمر حنة"، ثم يتجه مساء غد إلى مدينة الأقصر.