انتخاب مصري عضوا في لجنة الاتحاد الإفريقي للقانون الدولي

انتخب المستشار محمد عبدالمنعم بركات، لعضوية لجنة الاتحاد الإفريقي للقانون الدولي، لمدة خمس سنوات قادمة، في انتخابات عقدت على هامش أعمال المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، خلال دورته بأديس أبابا، وهي المرة الأولى التي تنال مصر عضوية اللجنة منذ إنشائها 2009.

وقال السفير هشام بدر، مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي، في بيان، السبت، إن وزارة الخارجية حشدت الأصوات لصالح المرشح المصري، بالتنسيق مع سفارتنا في الخارج، لضمان حصوله على الدعم المناسب، لافتا إلى أن الفوز يعكس المكانة التي تحظى بها مصر على مستوى القارة.