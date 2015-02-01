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حبس طالب رصد تحركات ضباط ونشرها بـ«فيس بوك» في أكتوبر

  • مصر
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أمرت نيابة أول أكتوبر، برئاسة المستشار عمرو مخلوف، السبت، بحبس إخواني، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة نشر وإذاعة بيانات عدد من ضباط الشرطة، وتحركات سياراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة الإنترنت، للتحريض على قتلهم.

وضبط المتهم ويُدعى «محمود.ن»، 29 سنة، طالب، بناءً على إذن قضائي، بضبطه وإحضاره، بعد ورود معلومات إلى ضباط قطاع الأمن، بتحريض المتهم على قتل ضباط الشرطة بالجيزة، ورصد تحركاتهم، وأرقام سياراتهم الملاكي، وتبين أنه أثناء ضبط المتهم عُثر بحوزته على هاتف محمول، متصل مباشرة على الإنترنت، ويحوي معلومات وبيانات عن ضباط شرطة من الذين حرض على قتلهم، وحرق سياراتهم، عبر صفحات تابعة لجماعة الإخوان، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

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