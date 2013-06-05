شلل مرورى تام فى الغربية بسبب أزمة الوقود

تشهد محافظة الغربية حالة من الشلل المرورى التام على جميع الطرق الفرعية والرئيسية، بسبب أزمة الوقود التى تشهدها مدينة طنطا ومراكز المحافظة الثمانية، حيث شهدت مدينة طنطا شللا تاما فى مداخلها وخارجها عند مدخل المدينة على طريق مصر إسكندرية الزراعى عند قرية دفرة، وعند قرية محلة مرحوم، بسبب اصطفاف سيارات النقل والتريلا.

واستغل السائقون الفرصة ورفعوا تسعيرة الركوب للضعف وثلاثة إضعاف على بعض الخطوط بحجة عدم الوجود، وأعلن عدد من السائقين مقاطعة العمل، مما أدى لزحام وتكدس فى جميع مواقف الغربية بلا استثناء.

وفى منطقة أبو جمالة التابعة لثانى طنطا حدثت مشاجرات أمام محطة الوقود، كما أشهر بعض الخارجين على القانون الأسلحة البيضاء فى وجه العاملين بالمحطة حتى يتمكنوا من ملء الجراكن رغما عن العاملين وجارى تحرير محضر بالواقعة.