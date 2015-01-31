بالصور: تعرّفي إلى أهمّ خطوط الموضة في عروض الأزياء الراقية

انتهى يوم أمس أسبوع الموضة الباريسيّ الخاصّ بالأزياء الراقية الـHaute Couture لموسم ربيع وصيف 2015، وقد حمل معه الكثير من الإبداعات وتيّارات الموضة الجديدة، أو التي أُعيد ابتكارها، والتي ستُصبح بالتأكيد الخطوط العريضة لصيحات الموسم المقبل. واليوم، قد جمعنا لك في هذا التقرير أبرز تيّارات الموضة، من عروض باريس، مرفقة بالصور حتى تكوني السبّاقة.

ومن أبرز هذه التيارات الورود بجميع أشكالها وألوانها، إذ كانت الحدث الأبرز في هذا الموسم. وقد قدّمتها الدور، كلاً على طريقتها الخاصّة. فالبعض منها اتّبع الطريقة الرومانسيّة، مثل: Valentino، Giambattista Valli، وZuhair Murad؛ والبعض كانت طريقته أكثر قوّة وجرأة مثل: Chanel، وElie Saab، وDior؛ والبعض قدّم الورود بطريقة عصريّة ومبتكرة مثل: Viktor&Rolf، وJean Paul Gaultier.

وكانت هناك صيحة فساتين الأميرات، التي لا بدّ من وجودها في عروض الـ Haute Couture. وقد اتّسمت الفساتين بالفخامة والروعة المطلقة، حيث رأيناها لدى: Stephane Rolland، Elie Saab، Ralph&Russo، Giambattista Valli، وغيرها.

وهناك لونان لاحظنا أنهما كانا الأبرز أو الأكثر قوة على المنصّة، وهما الزهريّ الرومانسيّ الهادئ، مثل ما لدى: Chanel، Elie Saab، Zuhair Murad،.. والأزرق الغنيّ والقويّ، وقد رأيناه لدى: Dior، Armani Prive، وVersace...

وهناك صيحة أيضاً لربما هي مناسبة للشابات أكثر. وقد لاحظنا قوّتها على منصّات العروض وفي الفساتين القصيرة للسهرات. وبالفعل، لم تقلَّ فخامتها عن الفساتين الطويلة. وبإمكانك ارتداؤها لأكبر السهرات. وقد رأينا أجملها لدى: Alexander Vauthier، Elie Saab، Versace، Zuahir Murad، Giambattista Valli، Dior وغيرها...

أيّ الصيحات تفضّلين وتعتقدين أنها تُناسب ذوقك وأسلوبك أكثر؟ شاهدي الصور، وأخبرينا.

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