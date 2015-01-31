العثور على عبوة ناسفة أمام مركز شرطة طوخ بالقليوبية

أنقذت العناية الالهية مركز شرطة طوخ، من محاولة تفجير بعد أن قام مجهولون بزرع قنبلة على شريط السكة الحديد أمام المركز، وعثر عليها ضباط المباحث بالمركز، وعلى الفور إنتقل خبراء المفرقعات بالقليوبية، ويجرى الآن عملية إبطال مفعول القنبلة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية ، إخطارا من العميد إيهاب هاشم مأمور مركز طوخ، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بوجود جسم غريب على شريط السكة الحديد المواجهه لمبنى مركز الشرطة.

إنتقل على الفور خبراء المفرقعات وجارى إبطال مفعول القنبلة، وتبين أن مجهولون قاموا بوضع الجسم الغريب جارى التعامل معه، وتمشيط المنطقة تحسبا من العثور على أى أجسام غريبة او متفجرات، وتولت النيابة التحقيق.